Alberto Fernández: "Si el derecho funciona, Cristina nunca va a ser condenada"

Fuente: LA NACION

24 de mayo de 2019 • 11:37

Alberto Fernández participó anoche del programa La Rosca en TN y habló sobre el estado de la Justicia en la Argentina y sobre la situación de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner.

"Tengo la tranquilidad de que no tengo necesidad de indultarla a Cristina porque si el derecho funciona nunca va a ser condenada", dijo.

Sobre la situación de la Justicia en el país, Fernández opinó que "se ha ido desmadrando con el tiempo desde hace mucho".

"Lo de Macri es de una gravedad inusual pero no empezó con él. No sé por qué se ponen tan nerviosos cuando digo que [los jueces] tienen que dar cuenta de las cosas que hacen. Yo no voy a resolver esto", dijo.

"¿Desde cuándo el Presidente resuelve la suerte de los jueces? No voy a intervenir la Justicia ni poner en comisión a los jueces, pero no me voy a hacer el distraído con las cosas que dicen. No reacciono en defensa de Cristina sino en defensa del Estado de Derecho", aseguró.