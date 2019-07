Alberto Fernández: "Si quieren un presidente coucheado, ahí lo tienen a Macri"

El precandidato del Frente de Todos se quejó de las críticas por sus últimas discusiones públicas con periodistas y negó que sufra estrés Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcarian

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández , se quejó de las críticas por sus últimas discusiones públicas con periodistas y negó que sufra estrés por la campaña electoral.

El postulante kirchnerista sostuvo que reniega de los "coaching" políticos, como los que utiliza para las campañas el estratega de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba .

Y se mostró molesto con los cuestionamientos a su estilo de campaña. "No esperen que deje de ser un político y me convierta en un producto de la comercialización de la política. No voy a hacer un coaching. Sé lo que quiero y cómo comunicarlo. No voy a entrar en las reglas que me piden", afirmó en diálogo con Radio Con Vos.

"Si quieren tener un presidente coucheado, ahí lo tienen a Macri, que dice los discursos que le escriben y repite sin saber lo que esté diciendo", lanzó. Y dijo que "nunca" se le sale la cadena.

Por otra parte, Fernández insistió en que no tiene"un referente económico", luego de la polémica por las críticas que le hizo Guillermo Nielsen a Axel Kicillof , postulante a gobernador del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

El exjefe de Gabinete aseguró que "nunca diría" de Axel Kicillof que "es un ignorante ni tampoco un marxista" y consideró que las afirmaciones del economista contra el exministro "tienen que ver con un problema de formación".

"Nunca diría de Kicillof que es un ignorante ni tampoco un marxista: es un pragmático más atento a la gente que a la situación de los mercados", aseguró.

Para Fernández, la gestión de Cristina Kirchner "dejó tres problemas que Macri profundizó: déficit, inflación y cepo".

En tanto, el candidato del Frente de Todos se mostró en contra de una eventual reforma laboral y lamentó la "demonización" de La Cámpora.