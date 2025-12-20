Pablo Quirno dijo que el acuerdo comercial con Estados Unidos “está prácticamente cerrado”

El canciller Pablo Quirno dijo desde la ciudad brasileña de Foz de Iguazú -donde se desarrolla la cumbre del Mercosur- que el acuerdo comercial con Estados Unidos “está prácticamente cerrado” y que faltan algunos aspectos logísticos para concretar la firma entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

“El acuerdo con Estados Unidos está prácticamente cerrado. Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar", indicó el funcionario de la administración libertaria en diálogo con TN.

Así, aseguró que tan sólo faltan cuestiones logísticas y coordinación de agendas. Sobre eso, Quirno agregó: “Entendamos también que Estados Unidos está negociando con otros 100 países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada que la nuestra”.

A pesar de eso, se mostró optimista en que “se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”.

En noviembre, los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos formalizaron un marco para un nuevo acuerdo comercial que profundiza la cooperación bilateral. El anuncio fue realizado por la Casa Blanca y detalla una serie de compromisos en áreas clave como aranceles, propiedad intelectual y acceso a mercados, y se enmarca en la alianza estratégica entre las administraciones de ambos países.

Cuáles son los ejes centrales del entendimiento

El nuevo marco de cooperación comercial y de inversión abarca una amplia gama de sectores con el objetivo de reconfigurar el panorama económico entre los dos países. Los lineamientos principales del pacto, que busca impulsar el crecimiento y la transparencia, se centran en los siguientes puntos:

Reducción de aranceles : se establece un sistema de rebajas para industrias y productos considerados clave.

: se establece un sistema de rebajas para industrias y productos considerados clave. Eliminación de barreras no arancelarias : el país se compromete a desmantelar restricciones como las licencias de importación.

: el país se compromete a desmantelar restricciones como las licencias de importación. Propiedad intelectual : se fortalecerá la protección y la aplicación de la ley contra la piratería y la falsificación.

: se fortalecerá la protección y la aplicación de la ley contra la piratería y la falsificación. Acceso a mercados agrícolas : se simplifican procesos y se abren nuevos rubros para el intercambio de productos del sector.

: se simplifican procesos y se abren nuevos rubros para el intercambio de productos del sector. Alineación de estándares : se buscará la armonización de normas y regulaciones para facilitar el comercio.

: se buscará la armonización de normas y regulaciones para facilitar el comercio. Seguridad económica: ambos países cooperarán para combatir prácticas no mercantiles de terceros.

Acuerdo Mercosur-UE

En otro tramo de la entrevista, Quirno se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya negociación data desde hace 25 años a raíz de las demoras generadas por cuestiones económicas e ideológicas.

El canciller Pablo Quirno (Evaristo Sa / AFP) EVARISTO SA - AFP

“Somos optimistas en que se va a firmar prontamente. Tenemos que esperar que Europa termine de solucionar sus problemas internos. El mercado del Mercosur es importante para Europa", sostuvo, pocos días después de que en Bruselas (Bélgica) se desataran protestas de agricultores europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur.

“La firma del acuerdo es el comienzo de un camino”, cerró el jefe de la diplomacia argentina.