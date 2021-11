Alberto Fernández, sobre el Día de la Soberanía Nacional: “A veces ganar no es vencer, vencer es no bajar los brazos”

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy el lanzamiento de una Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, en el marco del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra mañana. Además hizo un paralelismo con la lucha diplomática por las islas y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo: “A veces ganar no es vencer, vencer es no bajar los brazos”.

La iniciativa, anunciada en el acto que se celebró a las 11.30 en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, reunirá a diferentes ministerios y tiene como objetivo la elaboración de estrategias para la difusión y concientización en torno a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

“Hoy hablamos mucho de Malvinas y es también importante que hablemos de la Batalla de la Vuelta de Obligado”, comenzó su discurso Fernández sobre la razón por la cual se celebra mañana el Día de la Soberanía Nacional.

“Vuelta de Obligado fue una batalla central en la lucha de la independencia de la Argentina (...) Fue un ejército gaucho que en las costas bonaerenses del Paraná cruzaron cadenas para que los ingleses no suban con sus mercancías hacia el norte del país. Algunos nos preguntamos porque conmemoramos una batalla en la que perdimos. Lo hacemos porque con valentía esas mujeres y hombres llevaron adelante esa lucha, porque con muchas menos armas, sin la fuerza de los ejércitos europeos, cruzaron cadenas gigantes que ellos mismo forjaron para evitar que los buques europeos entren a nuestro territorio”, argumentó.

“Vence el que no baja los brazos y la Vuelta de Obligado nos enseña que el que vence es el que no baja los brazos y sigue su lucha”, expresó.

“Ser soberano es no tener que pedirle a nadie hacer un programa de gobierno y no tiene que ver con no endeudarnos, pero el que se endeuda para gastarla, no para construir, indefectiblemente termina condicionado (...) Ser soberano es manejar esa deuda para que el pueblo argentino no sufra a la hora de pagarla”, dijo Fernández en referencia a las negociaciones con el FMI.

Al respecto dijo que “es un triunfo de la diplomacia argentina en el G20” que el mundo haya escuchado cuáles son las necesidades del país.

“La dimensión de la soberanía no es solo la territorial, el concepto fue cambiando, tiene que ver con no solo la producción de armas y el cuidado de tierras, también se es soberano si uno puede alimentar a su pueblo y no importa si hay que importar los alimentos, también si uno produce vacunas y medicamentos, también se es soberano si uno desarrolla su propia cultura”, argumentó.

Luego, retomó la causa Malvinas y dijo: “No cabe ninguna duda del derecho que tenemos sobre esas tierras, algunos las minimizan y nos dicen que paguemos vacunas entregando las islas y qué impactante que es que lo digan en público porque dieron su vida por ellas cientos de argentinos”.

“A las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deudas y si alguno se le cruza otra idea que la vaya olvidando porque es la argentinidad toda la que quiere recuperar esas islas”, sentenció.

Fernández encabezó la Mesa de Trabajo Interministerial "Agenda Malvinas 40 años" Captura Presidencia

Ejes de la Mesa de Trabajo

Los oradores trazaron los ejes centrales de la Mesa de Trabajo Interministerial, como la reafirmación de la soberanía argentina sobre los archipiélagos; el llamado a la reanudación del diálogo y las negociaciones con el Reino Unido; la ratificación del compromiso de la democracia argentina con los medios pacíficos para la resolución de controversias y el respeto al derecho internacional; y el homenaje y reconocimiento a los caídos y a sus familias, y a los veteranos y veteranas de Malvinas.

La iniciativa, que se establece en el marco de la conmemoración por los 40 años del conflicto del Atlántico Sur que se cumplirán el año próximo, tiene como lema “Malvinas nos une”.

La mesa de trabajo estará integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Cultura; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación, e Interior, y trabajará de forma coordinada con el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, las organizaciones de ex combatientes y familiares, universidades, observatorios, y los gobiernos provinciales y municipales.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, abrió el acto y aseguró: “La soberanía nos une, nos convoca a todos y requiere de consensos”.

Santiago Cafiero también fe uno de los oradores en el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial "Agenda Malvinas 40 años" Captura Presidencia

Además, dijo que “resulta fundamental crear las condiciones para que el Reino Unido no tenga más pretexto y se siente en la mesa de negociación” y cerró diciendo: “Malvinas nos une contra el colonialismo”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero dijo que “la causa Malvinas es una causa troncal, se ha consolidado como un pilar de la política exterior para defender nuestra soberanía”.

Cafiero además informó que “la idea del presidente es federalizar aún más la gestión” por lo que “se va a abrir la subsede de la Secretaría de Malvinas Antártida y Atlántico sur en la ciudad de Ushuaia. El camino es robustecer el reclamo por la soberanía argentina en la isla Malvinas”.

Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), una acción cargada de simbolismo que representa la valerosa postura criolla ante la invasión extranjera y la defensa de nuestra soberanía. Si bien desde 2010 la fecha es feriado nacional, por motivos turísticos este año se traslada al lunes 22 de noviembre.

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.

Estuvieron presentes también los ministros de Defensa, Jorge Taiana; Cultura, Tristán Bauer; Educación, Jaime Perzcyck, Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; e Interior, Eduardo de Pedro; además del gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella.