El mensaje “político” de la CGT por el triunfo de la Selección: “Cuidemos el trabajo argentino”

La CGT se hizo eco este miércoles del contundente triunfo de la Selección Argentina en la primera fecha del Mundial 2026 y publicó un spot en el que llamó a “cuidar el trabajo y la industria nacional”, en momentos en que se profundizan los reclamos contra la reglamentación de la reforma laboral dispuesta por el Gobierno.

El cosecretario general de la central obrera Jorge Sola, que comparte la conducción con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, publicó en sus redes sociales un spot en el que la organización pide “cuidar el trabajo argentino”, en medio de la euforia por la victoria ante Argelia por 3-0.

El Spot De La CGT

“Esta camiseta es vieja. Tan vieja que vio a (Diego) Maradona levantar una Copa del Mundo. Sobrevivió a mudanzas, lavados a mano. Sin embargo, acá está: no se rompió ni se destiñó. Esta camiseta es argentina y se hizo acá: alguien cortó la tela, hubo una costurera, un operario textual. Alguien alineó las franjas, coció el escudo. Antes de esa persona hubo otras: fabricaron el hilo, tiñeron el algodón y diseñaron el molde”, dice el relato del video.

Y agrega: “Esta camiseta dio empleo, sostuvo talleres y movió la industria nacional. Las camisetas siguen existiendo, pero muchas ya no se hacen acá. Llegan del exterior, vienen en contenedores. El escudo es el mismo, el precio a veces más bajo; lo que no está en todas es el trabajo argentino. Ese trabajo que deberíamos defender con la misma fuerza con la que defendemos la celeste y blanca de la mano de (Lionel) Messi”.

El posteo de la CGT

“Ojalá que, junto a las glorias de la Selección, podamos gritar los goles transpirando nuevamente una camiseta 100 por ciento industria argentina”, cierra el video, con imágenes de hinchas en momentos de festejos y con una música de tango de fondo.

El video, firmado por la CGT, cierra con el siguiente mensaje: “Cuidemos lo nuestro. Todavía estamos a tiempo. Cuidemos el trabajo argentino”.

Los reclamos

A principios de mes, la central obrera había rechazado la puesta en marcha de la reforma laboral dispuesta por el Poder Ejecutivo, al afirmar que “la libertad sindical no se reglamenta por decreto” y que “no es facultad de ningún gobierno sustituir el debate democrático”.

También llevó ese planteo, junto a las dos CTA, a la cumbre de la Organización Social del Trabajo (OIT), donde las tres centrales se unieron para denunciar al Gobierno.

Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, en su exposición en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) CGT

Ante esa platea, el propio Sola expuso en representación de las tres centrales obreras y denunció “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Javier Milei.

“Lo que hoy traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno nacional está demoliendo desde diciembre de 2023″, planteó Sola.

La presión de Moyano

Por fuera de la órbita de la CGT, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, arremetió el martes último contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y dijo que “la patada en el orto se la tenían que haber pegado hace tiempo”.

Los sindicalistas Pablo Moyano, el inglés Stephen Cotton y el ferroviario Julio Sosa en un encuentro de la Organización Internacional del Transporte

Al reaparecer en un encuentro gremial, Moyano aprovechó su vuelta al ruedo para presionar a la CGT para que active un plan de lucha contra la gestión de Milei.

“Han tenido tres estrategias, de las cuales dos le fallaron, por lo que queda la calle”, dijo el camionero sobre la hoja de ruta que trazó la central obrera en el Congreso y por vía judicial.

Además, calificó de “traidores” a los legisladores del PJ que votaron la reforma laboral y cuestionó que “hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo”.