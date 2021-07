Alberto Fernández, sobre sus ministros: “Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos”

Desde Perú, el presidente Alberto Fernández dijo que, a su regreso, van “a poner todo en orden”. Se refería, en parte, al futuro de su gabinete de ministros en el día en que se confirmó que Juan Zabaleta reemplazará a Daniel Arroyo y será el nuevo ministro de Desarrollo Social. “Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos. Es una regla que yo puse”, sentenció en una entrevista televisiva.

Para él, se trata de “una regla ética”. Y, tras decir eso, profundizó sobre la salida de Daniel Arroyo y Agustín Rossi. Según dijo, tanto estas como “la pérdida” de Victoria Tolosa Paz “son muy grandes”, pero responden a “la regla” que se autoimpuso. “Tengo un nombre para suceder el nombre a Daniel Arroyo, pero téngame paciencia un poquito, voy a volver a llegar a la Argentina, voy a reunirme con esa persona y ahí lo anunciaremos”, dijo, pese a que algunos minutos antes se había confirmado que ese lugar lo ocuparía el actual intendente de Hurlingham, Zabaleta.

El Presidente destacó el modo en que se armaron las listas en el Frente de Todos y respondió indirectamente a aquellos que creen que fue Cristina Kirchner la que estuvo detrás de esas decisiones. “Nadie impuso nada. Yo detesto la idea de ganadores y perdedores. Nos pusimos de acuerdo, ganamos todos y eso es lo que más importa. Venimos con una lógica que trabajamos desde el primer día, que es consensuar”, explicó. Y lanzó: “Fue una prueba de fuego, la pasamos y estamos todos dentro del Frente de Todos”.

Para él, “lo más importante es encarar el día después” de las elecciones porque, “con el plan de vacunación rápido como está ocurriendo lo que tenemos muy a la vista es la puerta de salida de la pandemia”.

Fernández se tomó unos segundos para criticar a la oposición. “Los que tomaron deuda hace dos años, ahora nos quieren explicar”, comenzó. Y enumeró: “Los que nos enfrentar, se jactaban de no abrir hospitales ni universidades; los que nos enfrentaron cerraron escuelas y jardines; los que nos enfrentan dejaron 11 mil casas a punto de ser terminadas, con tal de no dárselo a la gente para que no piensen que recibieron una casa hecha en la gestión de Cristina”. En esta misma dirección, disparó: “No es verdad que vivimos en un país de cuarta como dicen algunos”.

La asunción de Pedro Castillo: “Crearon sobre él fantasmas parecidos a los que intentaron crear sobre nosotros”

El presidente Alberto Fernández mantuvo en Lima un encuentro bilateral con el flamante mandatario peruano, Pedro Castillo Presidencia

En diálogo con C5N, Fernández celebró también la asunción de Pedro Castillo: “Fue un día muy feliz porque asumió el presidente de Perú en un Perú muy convulsionado, pero que ha sabido preservar la institucionalidad. Se preservó el resultado y la institucionalidad funcionó adecuadamente, así que acá es un día lindo porque la democracia funciona”.

El jefe de Estado argentino definió a Castillo: “Es un hombre singular en la política de Perú que expresa exactamente lo que es un maestro rural del interior del Perú y que está muy comprometido con los sectores más postergados”. En relación con esto, Fernández destacó que “representa conceptualmente una forma de ética, de expresar la política en la cual el mayor compromiso está con los últimos, con los más débiles”, y añadió que en ese sentido se siente alineado con el mandatario peruano.

“Crearon sobre él fantasmas parecidos a los que intentaron crear sobre nosotros en aquella elección de 2019, pero me parece que es una bocanada de aire fresco y una solución a la crisis institucional que se viene sosteniendo en Perú”, resaltó. Y siguió su reflexión: “Quiero que le vaya muy bien para que le vaya bien a Perú, que es un pueblo al que los argentinos amamos profundamente, no solo porque tenemos un padre en común, San Martín, sino porque en la guerra de Malvinas estuvo muy explícitamente de nuestro lado ayudándonos”.

En la entrevista, también apuntó contra la Organización de los Estados Americanos (OEA) y contra su conductor. Entonces, contó que, al conversar con Andrés Manuel López Obrador, ambos concluyeron que “ha dejado de ser un organismo que funcione y sirva a América Latina”. Y fue más allá al decir que la OEA fue funcional al golpe de Estado contra Evo Morales. Para él, poco a poco, esta entidad “perdió prestigio”.

“En los años de Trump se ocuparon de intervenir todos los organismos que tienen que ver con la unidad de América Latina y, en esa ruptura, todos terminamos distanciados”, dijo. Y agregó que conversó con diversos líderes regionales acerca de la importancia de “recrear una nueva institución que unifique a América Latina”, al que definió como “el continente más desigual del mundo”.

