Lejos de la fiebre del dólar, Alberto Fernández dio una inusual entrevista: sus actuaciones infantiles, la siesta y los mensajes sin responder

“En la primaria fui granadero, también Juan de Garay, era ridículo, te aclaro. Y también hice de payaso, tengo una foto”. La confesión del presidente Alberto Fernández motivó las sonrisas de sus entrevistadores, en el final de la extensa nota que el primer mandatario dio hoy a radio Nacional Rock. En ese mismo momento, el ministro de Economía, Sergio Massa, desplegaba una intensa agenda en la búsqueda de fondos, y el dólar superaba la barrera de $450 por dólar en el mercado blue.

La entrevista fue este lunes por la mañana en lo del humorista y conductor Mex Urtizberea, en el barrio de Caballito. Fernández llegó en el helicóptero presidencial, que aterrizó en el campo de juego del club Ferrocarril Oeste, y se tomó una hora y cinco minutos para conversar en la casa-estudio de Urtizberea.

Alberto Fernández en radio Nacional Rock

Fernández dejó algunas respuestas insólitas y sorpresivas: contó que tiene más de 8000 mensajes de texto sin leer en su celular; que ayer interrumpió su siesta en la quinta de Olivos promovida por su esposa, Fabiola Yañez, porque “tenía reuniones pautadas”, y hasta imaginó al actor estadounidense Robert De Niro como eventual protagonista de una película sobre su vida. “¡Te pasó de todo!”, le había dicho Urtizberea antes de invitarlo a imaginar un actor famoso para interpretar sus tres años y medio en la Casa Rosada.

Durante la nota, Fernández no habló de modo directo del aumento diario del dólar, y sí atribuyó a factores como la sequía y la herencia recibida del gobierno de Cambiemos la espiral inflacionaria que pone en jaque a su gestión. La definió como “un problema muy grande”, y sí aclaró que están en marcha “102 paritarias” para recuperar el salario. Su tono tranquilo, de a ratos emocionado como cuando recordó la pandemia, contrastó con los nervios de la city, en medio de otra disparada del precio del dólar, y con Massa protagonizando una agenda frenética, que incluyó el anuncio de un plan de obras para la eléctrica Edesur, una reunión por desembolso de China para el segundo tramo por 520 millones de dólares, y el lanzamiento del Programa de subsidios para garrafas con vistas al invierno para 1,2 millones de hogares.

El helicóptero del Presidente, aterrizando en el estadio de Ferro; Fernández fue hasta Caballito en la aeronave para dar una entrevista radial

El jueves, según su agenda semanal distribuida anoche a los medios de comunicación, Massa tiene planeado un viaje a Montevideo para firmar con la CAF-Banco de Desarrollo acuerdos para un desembolso de US$ 680 millones, vitales en su tarea de recuperación de las reservas internacionales del país. Mientras tanto, según confirmó LA NACION, parte de su equipo, encabezado por su número dos, Gabriel Rubinstein, partirá hacia Washington para continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en búsqueda de un adelanto de fondos que frene la crisis de reservas.

“Una de las cosas que me gana es la racionalidad, y ahora viene lo que tengo que hacer, estoy ocupado de solucionar los problemas que tenemos;”, dijo el Presidente a modo de explicación sobre la decisión de no presentarse como candidato a su reelección, comunicada el viernes a través de un video de poco más de siete minutos, y sobre sus tareas de aquí en más.

En la misma entrevista, Fernández defendió su decisión de no conformar el “albertismo” como corriente interna, y pareció criticar al cristinismo al afirmar: “No me gusta la ficción en la política, porque un relato cuenta una verdad a medias”, destacó. En otro tramo de la nota, el Presidente dijo que “con la política no se gana plata” y que “ahora los jóvenes te piden un carguito para hacer política”.

Alberto Fernández cuenta qué actor le gustaría que lo interprete

Cuando lo consultaron por el índice de pobreza, reconoció que “la pobreza se mide básicamente por el ingreso de la gente. Está claro que con una inflación como la que tenemos se retrasan los ingresos de los que están informales y aumenta la pobreza”, afirmó, pero interpretó que “los que tienen empleos formales no pierden con la inflación”. Sostuvo, entonces, que “tenemos que trabajar para que esa gente ingrese a la formalidad, y reglamentar la economía popular para que funcione y los trabajadores reciban beneficios”.

“Lo que acá nadie tiene en cuenta es que (Mauricio) Macri nos dejó 55 puntos de inflación y 36 de pobreza. Si me dicen pero ahora tenés casi 100% y 40% de pobreza, si vos tenés en consideración, la pandemia, la guerra y la sequía, esos 4 puntos se explican bastante. Macri recibió un país sin deuda y una economía que funcionaba”, afirmó, en una afirmación que la oposición rechazó una y otra vez. Fustigó, como lo viene haciendo, al libertario Javier Milei, al afirmar que “la casta en la Argentina son los que cobran 25 mil dólares la conferencia”, y los acusó de “denigrar” la democracia.

Luego de recordar la pandemia y atacar a la Justicia, el Presidente abordó en extenso la interna del Frente de Todos. Reconoció que hay “dos miradas en el Frente de Todos que por momentos se chocan”, por lo que pidió que “eso lo resuelva la gente” a través de la herramienta de las Paso. “Al PJ le faltó democracia interna en el 2021″, dijo, en referencia al cristinismo y su incidencia en el armado de listas de esas elecciones legislativas.

A pedido de sus entrevistadores, y en tren de definir sus preferencias para las Paso, definió al jefe de gabinete Agustín Rossi como “un dirigente espectacular” que sería un “muy buen candidato. Agregó, además, al embajador en Brasil, Daniel Scioli, y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Cuando le mencionaron a Eduardo “Wado” de Pedro, lo identificó como “parte del otro sector”, y fue menos taxativo con Cristina Kirchner y el propio Massa. Sobre la vicepresidenta, y en un cambio de tono, afirmó que “si quiere ser puede serlo, si Cristina se quiere presentar que se presente, tiene muchos méritos”. “Si tiene vocación de presentarse, puede presentarse, que se yo”, agregó sobre Massa, a quien no incluyó en la lista de “buenos candidatos” de su sector.

“¿Qué importa quien es mi favorito? Que lo elija la gente. ¿Desde cuando al peronismo le trae dolor de cabeza que decida la gente?”, reiteró en otro tramo de la nota, dónde también se permitió recordar su primer beso, a los 15 años, con una hoy “señora” de la que evitó dar mayores datos. Su agenda pública informaba que a las 16 recibirá, junto al canciller Santiago Cafiero, al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, en Casa Rosada.

