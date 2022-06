Alberto Fernández y Boris Johnson no se pusieron de acuerdo para debatir la soberanía sobre las Malvinas

MÚNICH.– En el marco de su asistencia al G-7 que se realiza hasta mañana en Alemania, el presidente Alberto Fernández se reunió hoy con el primer ministro británico, Boris Johnson. El encuentro fue en el castillo de Elmau, en los Alpes bávaros. El tema de la soberanía sobre las islas Malvinas rigió la mayoría del cónclave, aunque no se avanzó en nada concreto.

Desde la comitiva informaron los planteos que hizo Fernández. “Retomar negociaciones sobre soberanía”, considerando que “la Argentina está lista para retomar el diálogo y las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas” . Y también la búsqueda del “restablecimiento de vuelos regulares entre las islas y el territorio continental argentino con nuestra línea de bandera nacional es una prioridad para nuestro gobierno ya que lo consideramos un factor fundamental para consolidar la confianza en la relación bilateral entre ambos países”, completaron.

Siempre según fuentes de la comitiva, Fernández y Johnson comenzaron hablando de lo que sucede con la guerra en Ucrania. Allí el primer ministro habría dicho que “no hay ninguna posibilidad de que haya ningún acuerdo, que tiene que ganar Ucrania” a lo que aseguraron que Fernández le habría dicho que “apuesta a la negociación y a la paz”. Luego de lo cual, Johnson se habría referido a las posibilidades de la Argentina, con “los granos, las proteínas, y gas”, a lo que Fernández le habría dicho: “Sí, tiene todas las posibilidades, pero nosotros tenemos un problema y hasta que no lo podamos solucionar, no vamos a poder avanzar en nada, que es el tema de Malvinas”.

Tras lo cual el mandatario le habría dicho: “nosotros necesitamos que Gran Bretaña se siente a negociar a lo que Johnson le habría respondido: “eso es un tema resuelto 40 años atrás ”. “A lo que Alberto le dijo que no, que hace 40 años atrás, lo que hubo fue una guerra y ahora todos los años las Naciones Unidas nos dicen que tenemos que sentarnos a negociar y Johnson le dijo: no, bueno, para nosotros es un problema, no vamos a sentarnos a hablar, y el repitió que si no se habla, Argentina no va a retroceder, que es un tema muy importante”, aseguraron las fuentes oficiales.

Alberto Fernández en el complejo de Schloss Elmau, donde se reunen los jefes de Estado y de Gobierno del G7, recibido por su par alemán, Olaf Scholz Presidencia

“Si no resolvemos ese tema, toda nuestra relación va a estar trabada”, habría dicho Fernández. A lo que Johnson le habría respondido: “Lo mismo que pensamos para Ucrania que es la autodeterminación también lo pensamos para las Faklands. Las Malvinas son un enclave colonial”.

Entonces se habría hablado de los vuelos que Inglaterra espera habilitar a Brasil, a lo que Fernández le dijo que “la Argentina estaba dispuesta a tener vuelos desde el país, pero que eso significaba empezar a discutir la soberanía de Malvinas y que Gran Bretaña tiene que sentarse para eso. Que es un tema que importa a todo el pueblo argentino”. A lo que Johnson le habría dicho que entonces no iban a poder avanzar con los otros temas y Fernández le habría dicho:“Si nosotros no avanzamos con ese tema, nuestra relación siempre va a estar atravesada por ese tema”.