"Separados, solo le hacíamos un favor a Mauricio Macri.", dijo el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en una visita a la ciudad de Mar del Plata, en plan de campaña electoral y ante la pregunta de si no había una "crisis de valores" ante el reencuentro entre Sergio Massa y Cristina Kirchner. "Es hacer prevalecer los valores por sobre las aspiraciones personales, agregó".

Fernández viajó hasta la ciudad balnearia para participar de una serie de actividades junto a la precandidata a intendente y diputada nacional por el Frente para la Victoria, Fernanda Raverta.

Fernández y Raverta dieron una rueda de prensa en el Hotel Hermitage y luego visitarán el Parque industrial General Savio. También estuvo presente el diputado massista, Facundo Moyano.

"El gobierno piensa que si los ricos ganan mucho, eso derramará en los trabajadores en algún momento. Sin embargo, la gente no puede esperar eso. Además, cuando los ricos se enriquecen sacan la plata del país y la llevan a lugares como Bahamas, como hizo el ministro de Economía actual, Nicolás Dujovne, que tiene todos sus fondos en el exterior", dijo Fernández.

Luego habló directamente del presidente y aseguró: "El día que Macri asumió el gobierno apagó la perilla de la economía. Cuando asumamos en diciembre vamos a prender de nuevo la economía que está apagada. Si el mundo lo quiere tanto a Macri, ¿por qué nadie viene a invertir? Deben dejar de mentir".

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, remarcó: "Lo que le pase a la Argentina de acá a diciembre el FMI será responsable. Se los dije, lo escribí y lo hice público. Se lo advertí a ellos. El dinero del FMI era para pagar deuda, no para que se la lleven los amigos de Macri. El Fondo no se puede hacer el desentendido porque se lo dije y lo hice público. No voy a castigar a ningún trabajador y jubilado. No es una campaña del miedo".

El precandidato se mostró preocupado por el cambio en el sistema de transmisión de datos provisorios de las próximas elecciones y dijo: "Estoy muy preocupado por la empresa (Smartmatic) a la que se le asignó. Es una devolución de favores a un aportante de campaña. No tengo más pruebas, pero es lo que me dijeron".

"Buscan manipular los resultados provisorios. Es lo que le hicieron a Daniel Scioli (en el 2015) cuando decían que ganaban por el 10% y lo hicieron por el 1%. Los grandes diarios informan un resultado que no es", recordó.

Fernández, además participará de una reunión con empresarios del sector turístico en el Torreón del Monje y finalizarán la jornada con el precandidato a gobernador, Axel Kicillof, en un acto partidario.