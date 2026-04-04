El biógrafo de Milei elogió a Pettovello por remover a un funcionario y apuntó contra Adorni

El biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, celebró la medida de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de desplazar a su jefe de Gabinete por el caso de los créditos del Banco Nación y apuntó contra Manuel Adorni por no presentar su renuncia tras las denuncias por sus viajes al exterior y casas no declaradas.

“La verdad es que Sandra Pettovello hace honor al buen nombre del enorme gobierno transformador que tiene la Argentina: es la antítesis del tilingo y mentiroso de Manuel Adorni. Que el gesto de la querida Sandra sirva de inspiración. Me saco el sombrero”, expresó Márquez en sus redes sociales.

Días atrás, el biógrafo del titular del Poder Ejecutivo ya había exigido la salida de Adorni y le pidió que diera un paso al costado. “Quizás es honesto, pero, desde el punto de vista político, su permanencia le está haciendo mucho daño al Gobierno. Yo creo que tendría que tener un gesto de grandeza y renunciar. Es algo personal, pero hay gente que está haciendo un esfuerzo para bancar este proyecto, él también lo puede hacer”, dijo en TN.

Márquez celebró la medida de la ministra de Capital Humano

Además, continuó: “No le está haciendo bien al Gobierno permaneciendo, independientemente de que sea culpable o no de las cosas que se le adjudican. Nadie es indispensable, salvo Milei”.

En este caso, la reacción se produjo luego de la decisión de Pettovello de apartar de su cargo a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, quien figura dentro de la lista de funcionarios que accedieron a un crédito hipotecario en el Banco Nación, en el marco del pedido de investigación que presentó la oposición en el Congreso.

Tal como indicaron fuentes del Gobierno a LA NACION, Pettovello no cuestiona el otorgamiento de los préstamos, sin embargo, evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” público.

Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi Nicolás Suárez

La discusión se intensificó tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central. Allí aparecieron funcionarios del gobierno de Milei, como Massaccesi y Felipe Núñez, Federico Furiase y Pedro Inchauspe, entre otros.

Uno de los impulsores del pedido de investigación fue el diputado opositor Esteban Paulón, quien solicitó explicaciones al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el directorio del Banco Nación.

“Si bien es cierto que hay una práctica habitual de los bancos de otorgar créditos con tasas preferenciales a quienes cobran sus salarios o tienen servicios en esas entidades, también llama muchísimo la atención el otorgamiento de préstamos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios del Gobierno y legisladores vinculados a La Libertad Avanza, en algunos casos luego de haberse afiliado al partido o tras votaciones trascendentales", sostuvo.