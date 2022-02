Alberto Lugones fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura, en plena crisis por su integración

El Consejo de la Magistratura, por unanimidad, eligió como su presidente al juez Alberto Lugones. Durará en el cargo muy poco, menos de dos meses. El Consejo está en pleno proceso de reforma desde diciembre, cuando la Corte Suprema dispuso que antes del 15 de abril debe volver a su conformación anterior, con el presidente de la Corte como presidente del Consejo, salvo que antes el Congreso volviera a reformar la ley.

Lugones, quien se desempeña como camarista en San Martín, ya presidió el Consejo durante 2020. Encabeza la Lista Celeste, usualmente alineada al kirchnerismo en la interna de los jueces.

Con dificultades para cumplir con el fallo de la Corte, el Consejo está al borde de la paralización. El 16 de abril ya no podrá seguir funcionando si para entonces no adecuó su integración a lo que estableció el fallo dictado por el máximo tribunal que, en diciembre pasado, decretó inconstitucional su composición actual.

Después de la votación que lo designó presidente, Lugones dijo: “En lo inmediato nos toca cumplir con la manda de la Corte que otorgó un plazo para volver a la composición de 20 miembros. Ya han sido públicas mis manifestaciones sobre lo que pienso del fallo, no voy a a hacerlas acá, pero no puedo plantear la complejidad de celebrar un proceso electoral en este contexto”.

El Consejo de la Magistratura renovó sus autoridades silvana colombo

“Den por cierto que como presidente del cuerpo haré todo lo que esté a mi alcance para que se cumpla con lo dispuesto por el fallo -afirmó-. Pero también tenemos que pensar en el día después de no integrarse el Consejo con 20 miembros, no será responsabilidad de este cuerpo. La propia limitación que pone la Corte nos pondrá en una situación límite y habremos de evaluar cuál es la forma de continuar.”

Quejas por las comisiones

Durante el plenario de hoy, el Consejo eligió además a las autoridades de las comisiones. A cargo de Selección quedó la diputada kirchnerista Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, la senadora María Inés Pilatti de Vergara, también kirchnerista. Selección y Disciplina y Acusación son las comisiones de mayor trascendencia política del Consejo. Además, el abogado Diego Marías seguirá al frente de la Comisión de Administración y Financiera, y la diputada Graciela Camaño quedará al frente de Reglamentación.

El consejero Pablo Tonelli (Pro) se quejó de este reparto, que se hizo a instancias del consejero que representa al Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz. “Personalmente no coincido con la distribución de cargos, las autoridades de las comisiones. Sí me parece muy bien que Lugones presida el cuerpo. Pero creo que las autoridades de las comisiones como han sido propuestas por Ustarroz no reflejan la composición del cuerpo. De todas maneras reitero que voy a votar afirmativamente por la consideración que le tengo a los consejeros y a quienes han sido propuestos”, dijo Tonelli.

En el plenario de hoy también se llevaron adelante las audiencias públicas con los candidatos de once concursos destinados a cubrir vacantes en tribunales orales, juzgados de primera instancia, y para la Cámara Federal, pero la votación de las ternas, por unanimidad, se postergó.