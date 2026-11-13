Alberto Núñez Feijóo: “Es imprescindible para España reestablecer una relación seria y estable con Argentina”

MADRID.- “Si tuviera un segundo pasaporte sin dudas sería argentino”, reconoció el año pasado Alberto Núñez Feijóo después de una larga conversación informal con corresponsales extranjeros. El líder del Partido Popular (PP) y principal candidato a ser el próximo presidente del gobierno de España tiene una simpatía especial por Argentina que se forjó tras innumerables viajes a Buenos Aires cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Los gallegos que viven del otro lado del Atlántico, unas 165.000 personas, fueron clave en cada una de las cuatro elecciones que ganó. Para la política española, Buenos Aires es “la quinta” provincia gallega.

“Argentina y España somos países hermanos”, asegura en una entrevista con LA NACION. Núñez Feijóo había recibido dos veces a los corresponsales extranjeros en la sede central del PP para conversar informalmente sobre política local e internacional durante los últimos meses. Este político nacido en Ourense en 1961 es mucho más formal cuando se enfrenta a un micrófono. En plena campaña, el máximo favorito para las elecciones del 29 de noviembre respondió por escrito las preguntas enviadas por este diario sobre la relación bilateral con Argentina tras la irrupción de Javier Milei en la campaña electoral y su tormentosa relación con el socialista Pedro Sánchez.

“La presencia del presidente argentino es bienvenida en España porque representa a un país hermano, insisto. En la próxima etapa de gobierno nos tocará restablecer los contactos institucionales para defender mejor los intereses compartidos y las oportunidades mutuas que debemos aprovechar. Nuestra relación debe estar basada en el respeto y en el diálogo, y eso es lo que promoveré desde el gobierno de España”, aseguró. Los viajes de Milei a España no se destacaron por el respeto institucional: ninguno fue una visita de Estado y, durante sus días en Madrid, el Presidente atacó reiteradamente a Sánchez.

A pesar de expresar públicamente su oposición al gobierno socialista, Milei tampoco forjó una relación con Feijóo. Viajó ocho veces a España como presidente argentino, pero el libertario priorizó otras reuniones bilaterales, como las que mantuvo con Isabel Díaz Ayuso, referente del PP en Madrid. Ni siquiera se conocen personalmente con Feijóo. El líder opositor, por su parte, aprovechó la última Cumbre Iberoamericana para juntarse con el presidente de Chile, José Antonio Kast. Según pudo saber LA NACION, ninguno de los equipos de Feijóo y Milei buscaron una reunión en los últimos viajes.

Fuentes del PP aseguran que el partido se siente identificado en Argentina con Pro y recuerdan las estrechas relaciones que mantuvieron Mariano Rajoy y Mauricio Macri cuando ambos eran presidentes. Feijóo se reunió con Macri en 2017, cuando viajó a España en visita de Estado, y se volvieron a juntar en 2019, cuando lo recibió en la residencia de Olivos. En esa misma línea, Feijóo recibió en enero a Jorge Macri durante una gira del jefe de Gobierno porteño por la capital española.

Feijóo, sin embargo, no cree que el Gobierno sea un obstáculo para normalizar las relaciones entre ambos países “He visitado en numerosas ocasiones Argentina y creo en el carácter estratégico de nuestra relación bilateral. Es imprescindible restablecer una relación seria y estable. Compartimos historia, lengua y una forma de entender la vida. También compartimos nuestro compromiso con la libertad, la democracia y la prosperidad. Hay que restablecer el diálogo a todos los niveles y en todos los ámbitos: político, económico, académico. Tenemos una agenda en positivo que debemos aprovechar”, reflexionó.

Feijóo y Ayuso, en una manifestación en Madrid JAVIER SORIANO - AFP

Pero más allá del factor humano, España es el segundo país con mayor inversión directa en Argentina, sólo por detrás de Estados Unidos. Por eso, Feijóo remarcó la importancia para España de las relaciones comerciales que puedan mantener las empresas de capitales españoles en Argentina. “Debemos hablar de cuestiones bilaterales, regionales, de la relación con la Unión Europea. El objetivo principal debe ser generar oportunidades para los ciudadanos y las empresas de ambos países y garantizar la seguridad jurídica para favorecer las inversiones. Muchas compañías españolas tienen una presencia importante en Argentina y muchas argentinas en España. Daremos seguridad y continuidad a esa relación y facilitaremos la movilidad del talento”, afirmó.

Favorito en las encuestas

A dos semanas de las elecciones españolas, las encuestas coinciden en ubicar a Feijóo como el principal candidato que obtenga los votos que le permitan formar un nuevo gobierno. Pero los sondeos indican también que el PP no llegaría sólo a La Moncloa, sino en alianza con Vox, el partido de ultraderecha, que podría obtener un crecimiento inédito en las urnas. Santiago Abascal, referente de Vox, reafirmó durante los últimos meses su discurso antiinmigración, especialmente después de la crisis en Ceuta.

¿Qué consecuencias podría acarrear la llegada de Vox al gobierno de España para la comunidad argentina?, preguntó LA NACION. Oficialmente los argentinos que viven en España se acercan a medio millón, pero los números no oficiales que manejan las autoridades ubican esa cifra muy por encima. Feijóo minimizó el impacto de las propuestas antiinmigración de Vox. “Los argentinos y los españoles somos familia. Existe una amplia comunidad argentina en España desde hace años y está perfectamente integrada en la sociedad de una manera natural y ejemplar. Los argentinos estudian, trabajan, forman familias aquí: aportan a España”, respondió.

Por último, el candidato comparó la gran migración española a Argentina de los siglos XIX y XX (unos 2 millones de personas) con las nuevas oleadas de argentinos que llegaron a España después de la pandemia por el Covid-19. “Argentina acogió a generaciones de españoles y hoy España acoge a muchos argentinos que enriquecen nuestra sociedad. Así va a seguir siendo: Argentina es un país hermano”, aseguró.