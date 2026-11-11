En el Gobierno admiten desorden en la gestión y preocupa el cortocircuito con Bullrich

Por lo bajo, en distintos despachos del oficialismo nacional hay una aceptación de que la gestión está “desordenada” y que el escenario internacional opacó buena parte de la agenda local en las últimas semanas, entre los viajes de Javier Milei y las elecciones en Estados Unidos, Brasil e Israel. Esa sensación de parálisis de profundizó por la visita al país del papa León XIV.

“Sí, hay signos de desorden”, admitió en diálogo con LA NACION un importante funcionario de Balcarce 50. “Se nos cambió mucho la agenda internacional con las elecciones y los viajes del Presidente”, agregó, al tiempo que cifró sus expectativas en que, tras la visita del Papa, “se pueda destrabar” la gestión y acelerar de cara al último mes y medio del año.

La visita del Sumo Pontífice termina hoy y en la Casa Rosada son conscientes de que el tiempo, así como las desinteligencias internas, les juegan en contra.

“En el último tiempo la discusión pasó al plano internacional, lo cual al único que benefició fue a Toto”, agregó la fuente oficial, en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo. Como las novedades en el plano internacional le hubieran quitado el foco al estancamiento de la actividad, la disparada del riesgo país y la suba del dólar, entre otros nubarrones económicos.

“Entró todo en un stand by”, completó el diagnóstico otro de los consultados, también atravesado por el tiempo y la atención que demandó la organización del viaje del Sumo Pontífice.

Además de los preparativos para la visita del Papa, la tarea de varios funcionarios quedó atada a la agenda internacional de Milei, que en el último mes viajó dos veces a España y una a Estados Unidos. Las elecciones en Brasil, Estados Unidos e Israel, en torno a las cuales el Gobierno había intentado montar una épica de victorias, terminaron con malos resultados para sus aliados.

Mientras tanto, en la escena local se acumularon frentes de conflicto para el Gobierno: se profundizó la tensión con Patricia Bullrich y no se logró avanzar con la discusión para eliminar las elecciones primarias (PASO). La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya advirtió que cualquier reforma debe sancionarse antes de fin de año.

En el medio, ocurrió el sonoro traspié con el proyecto de ley de competitividad financiera, que el Gobierno sacó del Congreso apenas días después de presentarlo, ante la controversia que se abrió con el impuesto que pretendía crear a la venta de Cedearse. El episodio dejó en evidencia la descoordinación y las internas libertarias.

“Las indefiniciones de la política son muy nocivas”, dijo uno de los consultados. “Hace semanas que estamos girando sobre lo mismo”, señaló otra voz. Recordó que el Gobierno llevó a 13 gobernadores a París para la Argentina Week, pero que no se lograron apoyos significativos para los proyectos libertarios centrales.

A eso se suma que la mesa política, de usual reunión semanal, cumplió este martes tres semanas consecutivas sin reencontrarse.

Tampoco hubo novedades en el último tiempo sobre posibles resultados de las mesas de trabajo con Pro, en busca de acuerdo rumbo a 2027. Desde el campamento amarillo ven que los libertarios deben ordenar primero sus prioridades para luego avanzar con un eventual acuerdo. La polémica por “la carpa VIP” durante la misa papal en Palermo renovó las tensiones y la desconfianza entre libertarios y macristas.

En medio de esos frentes se profundizaron las diferencias con Bullrich. Más allá de que el Presidente bajó la orden de no confrontar con la senadora, esperan que haya otra reunión cara a cara con Milei en busca de descomprimir la situación.

La coincidencia extendida es que Bullrich, con sus constantes diferenciaciones, “traspasó un límite”. Es más, apuntan a que la foto que la exministra publicó con diputados de su espacio, con la que buscó dejar en evidencia su poder de fuego en la Cámara baja, molestó más que todo lo anterior.

Patricia Bullrich y los dirigentes de su mesa chica, hoy en Buenos Aires

“La foto fue un quiebre”, aseguró, contundente, una de las voces consultadas sobre la imagen que Bullrich publicó una semana atrás con sus legisladores. “Se va el Papa y se tiene que resolver eso. Definir eso va a servir para destrabar”, consideró una de las fuentes consultadas.