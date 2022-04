Alberto Rodríguez Saá postuló a su vicegobernador para la Corte de San Luis y abrió un conflicto con la oposición

La apertura del período de las sesiones ordinarias de la Legislatura de San Luis estuvo signada hoy por fuertes cuestionamientos institucionales. La oposición cuestionó al gobernador Alberto Rodríguez Saá por impulsar a su vice, Eduardo Ramón Mones Ruiz, para integrar el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Mones Ruiz todavía está en ejercicio como vicegobernador y por eso la oposición no bajó al recinto para la sesión.

El vicegobernador no presidió la sesión de apertura porque Rodríguez Saá mandó su pliego para designarlo en la Corte Suprema de Justicia, según supo LA NACION. Los legisladores del bloque Unidos por San Luis habían advertido esta situación días antes de la asamblea y finalmente no bajaron al recinto. En sus bancas colocaron pancartas de repudio con la leyenda: “Sr Gobernador: con la designación de su vicegobernador en ejercicio a la Justicia, está violando la Constitución”.

Rodríguez Saá dio su discurso frente al bloque oficialista y con la presencia de cuatro legisladores del radicalismo, pero sin el resto de los opositores. Mones Ruiz está en uso de licencia y espera que su pliego sea aprobado con la mayoría del peronismo en el recinto.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá y el diputado nacional, Claudio Poggi LA NACION

“Nuestro espacio no participó de la asamblea legislativa de hoy por una violación flagrante a la constitución provincial, es que está designando como ministro de TSJ a su vicegobernador en ejercicio, lo cual es una bofetada al sistema republicano, a la separación de poderes y al pueblo de San Luis”, dijo el diputado Claudio Poggi de Unidos por San Luis dijo a LA NACION.

“Las acciones impulsadas por el propio titular del ejecutivo Alberto Rodríguez Saá tornan al acto institucional más importante de cada año en un hecho irregular que no convalidamos. Nuestra Constitución indica que la sesión debe ser presidida por el Vicegobernador de la Provincia, pero el Vicegobernador en ejercicio, Eduardo Gastón Ramón Mones Ruiz -actualmente en ejercicio porque no ha renunciado ni pedido licencia- no está presente, porque el Gobernador Rodríguez Saá, ha enviado su pliego para ser Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, violando la independencia de poderes, transformando de un día para el otro, a quien representa uno de los poderes del estado, a ser la cabeza del Poder Judicial de la Provincia”, denunciaron los opositores de Pro en un comunicado difundido a raíz de la situación.