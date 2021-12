Alberto Samid festejó el cumpleaños de su causa penal con un particular video y 28 tortas

Con 28 tortas, una por cada uno de los años que lleva procesado, Alberto Samid grabó un video con fuertes dardos a la Justicia. En su casa de Ramos Mejía, donde cumple prisión domiciliaria, organizó un brindis y disparó contra la negativa de la Justicia a otorgarle la eximición de prisión.

“Los convoqué para informarles que hace 28 años estoy procesado. Hice una torta por cada año que estoy procesado, 28 tortas hay acá”, dice un Samid exaltado en el video que dura poco más de un minuto.

El “Rey de la carne” continuó: “Una condena a los delitos más aberrantes de nuestro país se los castiga con condena perpetua y la cadena perpetua toda la vida fueron 25 años. ¿Qué significan 28 años de procesamiento? Hay doble injusticia conmigo”, manifestó el matarife.

Y agregó: “En el debate me pidieron 4 años de cárcel, cumplí los dos tercios, pido la libertad y me dicen: ‘Usted está procesado, cosa de inocencia, no puede salir’. ¿Cómo es esto? 28 años procesado, cumplo dos tercios de la condena y no puedo salir. Es una locura lo que hacen conmigo”.

El empresario solicitó el beneficio al cumplir efectivamente más de la mitad de la condena que recibió. El Tribunal Oral Penal Económico, en primera instancia, y la Cámara de Casación, más tarde, rechazaron el pedido de eximición de prisión que había solicitado su defensa. Su condena está a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia y eso representa un impedimento para acceder a la libertad.

Samid apuntó a la Justicia por los años que lleva procesado

“Le pregunto a todos los jueces de primera instancia, de cámara, a los fiscales, a la Corte Suprema, si es justo que alguien esté procesado 28 años, si es justo que alguien cumpla los dos tercios de la condena y no pueda salir. ¿Cómo puede ser esto? A ustedes les pregunto señores jueces: ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Me van a dejar 28 años más?”, añadió sobre el final del video.

Condena

El empresario fue condenado el 25 de abril de 2019 a una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, entre otras, por el delito de asociación ilícita, en carácter de coautor. No obstante, cumple un régimen de prisión preventiva porque el tribunal consideró que, como no está firme, la sentencia todavía no es “ejecutable”.

Según una denuncia de la ex Dirección General Impositiva en 1996, Samid integró un grupo que realizó una estafa millonaria al Estado. De acuerdo a la presentación, el monto de la deuda total del emporio empresario de Samid con la AFIP fue de 88 millones de pesos, en tanto que por su actividad en los frigoríficos vinculados al grupo alcanzaba a otros 54 millones.

El matarife también fue condenado también durante el juicio a pagar casi 282.000: es lo que estimó la Policía Federal que gastó en traerlo desde Belice, donde se había refugiado con la supuesta intención de evitar la sentencia.

Además, el fiscal federal Gabriel Pérez Barberá pidió en junio que se le revoque la prisión domiciliaria que le habían otorgado después de que se hiciera público que fue a comer a una parrilla sin pedir autorización al tribunal.