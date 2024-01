escuchar

Mientras discurren los discursos en el recinto de la Cámara de Diputados, negociaciones subterráneas se tejen entre distintos bloques de la oposición que podrían complicar aún más al oficialismo durante la discusión en particular de los artículos que componen el megaproyecto de ley del Gobierno.

Uno de los puntos que genera todavía fricción es el futuro del impuesto PAIS. Si bien el Gobierno eliminó del dictamen el artículo por el cual pretende confirmar su vigencia hasta diciembre de 2024 y que la recaudación de ese gravamen se concentre en manos de la Nación, algunos gobernadores, entre ellos el cordobés Martín Llaryora, insiste en reinstalar la discusión en el recinto para que lo producido por ese impuesto sea coparticipado en un 30% entre las provincias.

“Vamos a insistir en dar esa discusión”, confirmaron fuentes legislativas cercanas al mandatario cordobés, cuyos diputados abrevan en el bloque Hacemos Coalición Federal. La bancada que conduce Miguel Pichetto, con 23 diputados, anticiparon que acompañarán a los cordobeses. Según pudo saber este diario, hay conversaciones con el bloque de Unión por la Patria, con 100 diputados, para intentar llegar a una mayoría a la hora de la votación.

Otro de los puntos más conflictivos y aún no resuelto es el referido al capítulo sobre privatizaciones de las empresas públicas. La cuestión amenaza con provocarle un fuerte dolor de cabeza al oficialismo porque, pese al respaldo de Pro, no tiene los votos suficientes para imponer su criterio, que consiste en declarar sujetas a privatización a 36 empresas públicas.

Tanto la UCR como el bloque Hacemos Coalición Federal insisten en modificar este artículo: no están de acuerdo con aprobar in totum el listado de 36 empresas públicas que propone el oficialismo y, por el contrario, insisten en la necesidad de establecer algún mecanismo de control y participación activa del Congreso en los procesos de privatización cuando éstos se pongan en marcha. El Gobierno, por ahora, no dio respuesta a esta petición.

El riesgo que corre el oficialismo es que el bloque de Unión por la Patria finalmente le gane la pulseada en la votación en particular de estos artículos. En efecto, si el artículo resulta rechazado y la nueva redacción propuesta por la UCR y Hacemos Coalición Federal tampoco reúne la mayoría, imperará el rechazo que propician los kirchneristas.

“La decisión es del oficialismo. Le corresponde al Gobierno ofrecer una nueva redacción que alcance la mayoría de los votos. Mientras tanto el reloj corre: la sesión ya empezó”, advierten en la bancada que conduce Pichetto. La discusión se dirimirá mañana, durante el debate en particular de los artículos del proyecto.

