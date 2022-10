Alfredo Cornejo criticó a Gerardo Morales: “Mauricio Macri es nuestro aliado, mal que les pese a algunos”

escuchar

El senador y exjefe de la UCR Alfredo Cornejo (Mendoza) tomó distancia de las críticas que el radicalismo dedicó al expresidente Mauricio Macri y al ala dura de Pro durante el encuentro realizado el sábado pasado para homenajear a Raúl Alfonsín y el retorno de la democracia.

“Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos. En las próximas elecciones vamos a hacer proselitismo con él y con su gente” , señaló Cornejo en declaraciones a CNN Radio. “Si (los organizadores del encuentro) lo convocaron para eso hubieran avisado, quizás no todos los simpatizantes hubiesen ido”, advirtió el mendocino, en velada crítica al jefe de la UCR, Gerardo Morales, y el senador Martín Lousteau, organizadores del acto.

Por el contrario, la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le restó importancia a lo sucedido el sábado pasado durante el encuentro radical. Allí la cúpula del partido se mostró crítica de los planteos reactivos que promueve el ala dura de Pro, pidió fórmulas cruzadas a la hora del armado de las candidaturas y respaldó a Lousteau como candidato a jefe de gobierno porteño.

“ Se trata de un típico acto radical. No creo que haya que darle mayor entidad, yo estoy más allá de las pequeñeces discursivas que se atribuyen los dirigentes, que no son otra cosa que entretenimiento para la política interna . Esto no tiene ninguna incidencia en la unidad de Juntos por el Cambio”, minimizó Carrió.

Por el contrario, Cornejo no disimuló cierto malestar por el tono que tuvo la cumbre radical. “Hicieron mención a Macri donde no había necesidad y donde había que mostrar unidad”, señaló el exgobernador mendocino, en defensa del expresidente. Acto seguido, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y crítico del ala dura macrista.

Rodríguez Larreta tuvo una participación fugaz en la cumbre radical, guiño que fue interpretado como una alianza táctica entre la cúpula del radicalismo y el jefe de gobierno porteño con vistas a las próximas elecciones. “A Larreta le viene muy bien que sean otros los que desgasten a Macri”, fustigó el mendocino, quien lamentó que tomen esta trascendencia las disputas internas en Juntos por el Cambio.

“Los ruidos internos no contribuyen, no le sirven al radicalismo ni a Juntos por el Cambio”, enfatizó. En este punto coincidió Carrió.

“Yo les aconsejo (a los dirigentes de Juntos por el Cambio) que no se desgasten en candidaturas anticipadas. Si siguen avanzando en esto perjudica sus propias posibilidades electorales”, advirtió. “Hay muchos dirigentes que quieren ser candidatos y se anticipan a un año electoral cuando la sociedad está con inflación, desempleo, inseguridad y corrupción”, señaló.

