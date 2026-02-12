Alfredo Cornejo pidió investigar a tuiteros por la difusión de un video “manipulado” sobre su vida privada: “No fue en París”

MENDOZA.- El gobernador radical Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza (LLA), denunció penalmente a quienes publicaron en redes sociales un video de su vida privada “manipulado con información falsa”.

El mandatario indicó que la filmación en cuestión, donde se lo ve besando a una joven en un local de diversión nocturna, no ocurrió durante el viaje que realiza por estos días a Francia. “Es una mentira deliberada”, indicó el jefe del Estado mendocino, en relación a los perfiles que dieron a conocer las imágenes, con un texto que decía: “Cornejo mandó a sus senadores a votar a favor de la reforma laboral mientras él está de joda en París”.

Hoy presenté formalmente una denuncia ante la Justicia (P. 16101/26), para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió.



El video en cuestión fue… pic.twitter.com/vQuhHHpuZ2 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 11, 2026

Frente a esto, el gobernador tomó cartas en el asunto y salió a desmentir lo posteado en las redes. “Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió”, aseguró anoche Cornejo.

En ese marco, el mandatario de la UCR afirmó que su vida privada “no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias”. “Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia”, completó.

La difusión de la grabación se produjo durante el debate de la reforma laboral en el Senado y en medio de la campaña electoral en Mendoza, rumbo a los comicios municipales del 22 de febrero, y de la crisis que viven los productores vitivinícolas, quienes reclaman ayuda oficial, mientras el gobernador se encuentra de gira en Paris, participando de eventos prémium del mundo del vino.

Alfredo Cornejo, el gobernador RADICAL de Mendoza, mandó a sus senadores a votar a favor de la reforma laboral mientras el está de joda EN PARÍS, nada mas garca hijo de puta que un radical, siempre cagando a los laburantes pic.twitter.com/H59srvswT6 — TUGO News (@TugoNews) February 11, 2026

Sin embargo, el propio mandatario descartó que la filmación -se lo ve charlando y besando a una mujer- se haya producido durante su viaje a la capital francesa. Por el contrario, aseguró que se trata de una imagen tomada en la provincia cuyana. “El video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado. No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada”, explicó Cornejo.

El referente del radicalismo se encuentra divorciado de Lucía Pannocchia, con quien tuvo dos hijos.

HEMOS CAIDO EN LA TRAMPA DE UNA FAKE NEWS



Desde el medio BienCuyano pedimos disculpas al señor gobernador Alfredo Cornejo de haber difundido este video que según el mandatario ha sido hecho con IA y que ese lugar no sería Paris. Hemos caído en la trampa del avance tecnológico pic.twitter.com/VSNQNblxca — Bien Cuyano (@biencuyano) February 11, 2026

En el escrito que presentó ante la Justicia, el gobernador de Mendoza responsabilizó a los usuarios “Mandril mendocino”, “Orko polentero”, “Ojo con el pueblo” y “Bien Cuyano” por la difusión de “información falsa”.

“Las publicaciones, en la plataforma Instagram, difundidas por las cuentas de Mandril mendocino, Orko polentero, Ojo con el pueblo y Bien Cuyano, constituyen una manipulación intencional de la información con el objetivo de confundir y dañar. No es un error, es una acción deliberada”, puntualizó Cornejo.

Luego de que el gobernador denunciara una operación de tuiteros para dañarlo, desde el portal BienCuyano pidieron disculpas por “haber difundido este video que según el mandatario ha sido hecho con IA y que ese lugar no sería Paris”. “Hemos caído en la trampa del avance tecnológico”, indicaron.

En su mensaje, Cornejo advirtió que no se puede “naturalizar que en redes sociales se inventen hechos, se alteren contextos, se utilicen herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para fabricar noticias falsas sin consecuencias”. “Cuando la mentira busca afectar el honor, intimidar o distorsionar la conversación pública, debe haber responsabilidad”, concluyó.

En ese contexto, el gobernador de la UCR, uno de los dialoguistas que suelen cooperar con la Casa Rosada en el Congreso, anunció que impulsará “una propuesta a nivel nacional para que la difusión pública y maliciosa de hechos falsos tenga sanción legal en todo el territorio argentino”. “La exposición política puede ser dura. La mentira organizada no debe ser parte legítima de esa exposición”, sostuvo Cornejo.