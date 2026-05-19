El Gobierno extendió por cinco años a Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal

El Gobierno oficializó la continuidad de Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal durante cinco años más. El nombramiento fue publicado este martes en el Boletín Oficial, mediante un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, pero no la de su hijo, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia.

El pasado jueves, como informó LA NACION, logró conseguir, gracias al apoyo de la oposición dialoguista, los votos necesarios para llegar al acuerdo que permite que el padre del actual ministro siga en ese cargo.

El camarista obtuvo el acuerdo por 58 votos a favor y tan sólo 11 votos en contra. La votación dejó además un dato revelador: el peronismo votó dividido. Por otra parte, además del oficialismo, el pliego fue respaldado por la UCR, Pro, diversas fuerzas provinciales y los peronistas de Convicción Federal que responden a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), que todavía juegan de aliados del Gobierno de Javier Milei.

Desde el kirchnerismo, en cambio, rechazaron el pliego y consideraron que carece de “las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura”.

Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2017 por una decisión del expresidente Mauricio Macri, que lo trasladó, por decreto, a un cargo para el que no había concursado. Al año siguiente, fue ratificado por el Senado en el nuevo puesto. La decisión, en tanto, despertó críticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Así, un mes atrás, Mahiques tuvo una audiencia pública en la que defendió en la comisión de Acuerdos del Senado su pliego y consiguió la aprobación. En la jornada, marcada por fuertes críticas del kirchnerismo hacia el camarista, debió responder sobre el cumpleaños que celebró el año pasado en la quinta de Pilar investigada por la Justicia y atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, su viaje a Lago Escondido y la forma en la que llegó a ser camarista de la Casación Federal.

Carlos Mahiques debió enfrentar las críticas del kirchnerismo Soledad Aznarez

La regla de la Constitución es que a los 75 años -edad que Mahiques cumplirá en noviembre- los jueces deben jubilarse, salvo que consigan un aval del Presidente y del Senado para seguir en el cargo. Mientras se desarrollaba la audiencia, La Libertad Avanza (LLA), con apoyo de bloques aliados como Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), firmó el dictamen.

Luego, este 14 de mayo, el vocal de la Cámara consiguió el respaldo del pleno del Senado y se determinó que siga como juez hasta 2031. En la sesión, debió enfrentar nuevamente al kirchnerismo, que lo tildó de ser un "un lobo con piel de cordero” y un juez con “fallos peligrosos, alineamientos políticos elocuentes y una trayectoria atravesada de punta a punta por la vida partidaria”.

“Mahiques integra el selecto grupo de jueces trasladados a dedo por el expresidente Mauricio Macri para ocupar lugares estratégicos en el fuero penal, en ese lugar que desde hace rato se conoce como Comodoro Pro”, cuestionó el senador Martín Soria, del Partido Justicialista por Río Negro.