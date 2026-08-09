Aliados volátiles: un escenario incierto lleva a los gobernadores a hacer sentir su peso en el Congreso

CÓRDOBA.− La Casa Rosada estaba convencida, hasta pocas horas antes de la sesión del Senado, de tener los votos para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, la decisión de gobernadores aliados determinó que terminara retirando dos capítulos de la iniciativa. El hecho grafica lo volátil que son los acuerdos con los mandatarios provinciales, en especial cuando la campaña electoral está a la vuelta de la esquina y el escenario es incierto. Para acelerar definiciones, siempre está a mano la estrategia de hacer sentir el rigor al oficialismo que los necesita.

Ya es costumbre que, en el Congreso, las negociaciones sigan hasta el último minuto y el oficialismo empiece sesiones con final abierto. La desconfianza domina las relaciones aunque hay diálogo liderado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y concesiones en cuentagotas por parte de Nación, como alguna obra marginal, un adelanto financiero o la firma de un acuerdo por deudas que mantenía el gobierno central.

Si bien cambió la intransigencia del oficialismo nacional, la agenda impulsada por el oficialismo en el Congreso es muy amplia e incluye mega proyectos, lo que también complejiza las negociaciones. El miércoles por la tarde, cuando ya los libertarios habían decidido eliminar el capítulo de venta de tierras a extranjeros del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una senadora que responde a un gobernador aliado apuntó esa dificultad a LA NACION.

“No es la primera vez que se plantea un proyecto que incluye lo que podrían ser varias leyes a la vez −razonó−. Enviarlos por separado facilita acuerdos y hasta sirve para disimular un traspié. Pero no, quieren todo junto y tienen urgencias varias en paralelo que son de ellos, no necesariamente de la gente. Para ellos todo es prioridad y así es muy difícil”.

Diego Santilli con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca)

Después del doble tropiezo de la semana pasada, el Gobierno decidió ralentizar la agenda de megaproyectos de desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger y establecer prioridades. La realidad pudo más que las advertencias de sus aliados.

Para graficar que hay más negociaciones, desde el oficialismo muestran los casi 20 cambios de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la de Inocencia Fiscal, la modificación del régimen de Zona Fría y la reforma electoral, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, PASO.

“Lo vamos llevando”, se sinceró un gobernador dialoguista con LA NACION. La definición apunta a que buscan conseguir algunos beneficios para sus provincias cada vez que los libertarios necesitan de sus legisladores en el Congreso.

El mandatario plantea que los avances, en función de los recortes que la administración central hizo sobre sus obligaciones legales para con las provincias, son “mínimos”. Y agrega: “¿Estamos mejor que hace un año? Sí, porque no se podía estar más abajo”.

El pragmatismo es transversal entre los gobernadores no kirchneristas que, con mayor o menor intensidad, tienen vínculos con la Casa Rosada. La dinámica que rigió estos dos años y medios ha provocado un desgaste natural que no lo disimula el cambio de interlocutores.

El humor social

La llegada de Santilli en reemplazo de Manuel Adorni logró oxigenar algunos vínculos, pero enfrenta una creciente tensión de la situación económico-financiera de las provincias, con lo que las demandas de los aliados, ante cada coyuntura, aumentan.

“Ha logrado algunas cosas −aportó un mandatario en referencia al jefe de Gabinete−, pero hay otras en las que los libertarios no cambian. Él mismo nos admite que Javier Milei no acepta pedidos que se podrían arreglar. A veces se sostienen problemas que se solucionarían con poca plata o incluso sin, con una firma”.

Tampoco les cae bien a los mandatarios que los negociadores de la Casa Rosada den públicamente por sentado sus avales. Para evitar confusiones en ese sentido, el gobernador neuquino Rolando Figueroa directamente grabó un video para sus redes sociales en el cual planteó que su espacio político, La Neuquinidad, no acompañaría la extranjerización de la tierra. “Curarse en salud”, definió un colaborador.

Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén.



No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar… pic.twitter.com/LTaxISdOun — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 5, 2026

Un factor que los gobernadores siguen con más interés en estos tiempos es el humor social. El peso de la opinión pública se hizo sentir en la venta de tierras a extranjeros y en el uso de superficies que se hayan incendiado y, hace meses, cuando se debatieron la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.

En varias oportunidades, este diario contó que en el ánimo negociador de los gobernadores también pesa el cómo jugará La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos. Todavía no está claro para los aliados que la Casa Rosada cataloga de más confiables −Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)− si los armadores de confianza del Presidente, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, irán con candidatos fuertes o elegirán nombres de baja intensidad para la competencia territorial.

Hasta el momento trascendió que impulsará candidatos propios en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. La pregunta sigue siendo por qué perfiles optará.

En la mayoría de esos distritos, referentes libertarios insisten en que LLA quiere consolidarse territorialmente y por eso “jugará fuerte”. Dicen eso pero, después, admiten que las decisiones se toman en la Ciudad de Buenos Aires, en la “mesa política” que conduce Karina Milei.