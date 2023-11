escuchar

MENDOZA.- Walter Ricardo Bento ya no es más juez federal de la Argentina. Lo echaron por mal desempeño en sus funciones, perdió los fueros y quedó detenido, mientras enfrenta un juicio por corrupción. Aquello que en Mendoza parecía impensable, que se sancionara a un magistrado que había acumulado un enorme poder, terminó por ocurrir. Pero en la más alta esfera de la Justicia hubo determinación por avanzar y, tras el desenlace, hubo alivio, satisfacción e impacto, al ver la imagen elocuente de un juez federal esposado, camino a la cárcel.

“Sólo esperamos que las instituciones funcionen”, era la frase que se escuchaba semana tras semana mientras se ventilaban las acusaciones en contra del juez, imputado por liderar una banda que cobraba millonarias coimas a cambio de beneficios a presos, y con esto, una vida de lujos difícil de justificar.

“La destitución de Walter Bento como juez federal, es una muestra cabal de que la justicia federal de Mendoza empezó a cambiar cuando se cubrieron los cargos de la Cámara Federal y se le empezaron a revisar los fallos - aseguró Alfredo Cornejo (UCR), gobernador electo de Mendoza-. Fue hallado culpable de mal desempeño y la justicia actuó. La aplicación de la ley sorprende en el resto del país. En Mendoza la Justicia actúa cómo debiera ser siempre y en todos lados”.

Así, la decisión del Jury de Enjuiciamiento, tras dos años de proceso en el Consejo de la Magistratura, tuvo sus frutos, al tiempo que sigue el proceso penal en tierra cuyana, donde cada vez más pruebas y testimonios lo comprometen.

Diversas fuentes consultadas por LA NACIÓN fueron contundentes con su valoración de lo que determinó el cuerpo especial creado por la Constitución Nacional, con una votación de 6 a 1 en favor de la remoción del magistrado. Las voces son coincidentes, sobre todo de confianza en el sistema, más allá del trago amargo de presenciar la caída de un funcionario de semejante importancia en la carrera judicial. “Esta decisión ha dado mucha paz a los que trabajamos en la Justicia Federal y a los mendocinos en particular. Ojalá los restantes magistrados sepan que no son impunes. Así sólo se podrá vivir con una justicia que se pueda confiar”, aportó un reconocido letrado del fuero, quien dudaba que el juicio político tuviera una decisión tan contundente.

Así, las repercusiones no se hicieron esperar, y con el correr de las horas, cada vez más los miembros de la comunidad judicial buscaron dejar en claro ante LA NACION la importancia del proceso que se le inició a Bento, y a lo que pueda ocurrir con el debate penal, que empezó en mayo y recién concluiría a fines del 2024, ya que son más de 500 los testigos que desfilarán por la sala de audiencia. Por ahora, ponen en valor lo que dispuso el Jury, pero con los ojos puestos en el megajuicio. “Esto es producto de un grupo importante de funcionarios y magistrados que cumplió su deber. Que estuvo a la altura de las circunstancias y que demostró valor y compromiso. Dolorosa imagen la de un juez detenido. Pero esa no es la imagen del Poder Judicial, sino la de un hombre que hizo del abuso, el temor y la soberbia un modo de vida para satisfacer sus conductas obscenas. Resta aún un camino para descubrir toda la verdad”, expresó a LA NACION una alta fuente de la Justicia mendocina, quien siguió de cerca todo el proceso, y no deja de sorprenderse por la cantidad de pruebas que complican a quien fuera uno de los magistrados más poderosos de la región.

Asimismo, se sumaron otras voces de quienes fueron parte activa del proceso iniciado en el Consejo de la Magistratura. Por caso, el diputado nacional Pablo Tonelli, miembro informante y autor del dictamen acusatorio, expresó sus sensaciones tras el fallo del Jury. “Fue destituido el juez Bento por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones. Me tocó hacer la investigación previa en el Consejo de la Magistratura, y hoy el Tribunal de Enjuiciamiento se pronunció a favor de destituirlo en base a nuestro dictamen acusatorio. Destaco que, a pesar de los intentos en contrario, Bento no es más juez federal y dejará de “impartir justicia” llevando una gran tranquilidad a la gente y ratificando que las instituciones funcionan”, comentó el abogado constitucionalista.