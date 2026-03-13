Allanaron la sede de la UOM en una investigación a Abel Furlán por presunta defraudación y asociación ilícita

La Justicia allanó hoy la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para secuestrar documentación. La medida se enmarca en una investigación al líder del gremio, Abel Furlán, por posible defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita vinculadas con la administración de fondos sindicales provenientes de aportes de afiliados.

El juez federal Julián Ercolini ordenó el operativo en las oficinas de la UOM, ubicadas en Alsina al 400, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, según el escrito al que accedió LA NACION.

El requerimiento fiscal solicita investigar a Furlán y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa USEM, por un contrato firmado por la UOM con esa compañía. Según el pedido, el control de USEM sería de dirigentes ligados a la agrupación kirchnerista La Cámpora. La empresa recauda más de $100 millones por mes provenientes de unos 200.000 afiliados.

Furlán es uno de los sindicalistas más alineados con el kirchnerismo y es el interlocutor gremial de Máximo Kirchner. De hecho, fue diputado nacional de la mano tras un acuerdo con ese sector y la CGT.

Las fuentes judiciales dan a Furlán y Calle como imputados en la causa. Sin embargo, desde la UOM aclararon que “no hay imputación” sino el pedido del fiscal de investigar, y que el jefe metalúrgico “aportó pruebas en forma voluntaria”.

Furlán hizo una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición toda la documentación del sindicato. Atribuyó la denuncia a “una burda operación de prensa” mediante la cual los dirigentes de una lista opositora local pretenden afectar indebidamente” la designación de la conducción nacional de la UOM, que tendrá lugar el 18 de marzo".

“No existe en lo actuado por la UOM de la República Argentina, ni por ninguno de sus dirigentes, los que firmaron los acuerdos del caso, su secretario general, su secretario adjunto, su secretario administrativo, ni su tesorero, ninguna irregularidad como las que se informan, ni delito alguno, ni cuestión que sea competencia de ese fuero penal extraordinario al que la ha traído el irresponsable denunciante serial ya conocido en el fuero”, señaló Furlán en su presentación judicial.