Amalia Granata presentó una demanda contra la reforma previsional y fue ovacionada

La diputada Amalia Granata llegó este jueves a los tribunales de Santa Fe donde presentó una demanda contra la reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, y aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial, en medio de una serie de incidentes producidos dentro y fuera del recinto. La legisladora del bloque Somos Vida planteó la inconstitucionalidad del proyecto al denunciar “graves violaciones al reglamento” durante la votación, según precisaron medios locales.

Acompañada por algunos miembros del bloque Somos Vida, Granata cuestionó ante la Justicia la aceleración de la votación en medio de los disturbios que se suscitaron durante el debate en el recinto. Además, la legisladora reclamó que se suspenda la implementación de la ley hasta que se dirima esta cuestión en los tribunales. De esta forma, Granata ratificó su perfil opositor.

“Cumplimos con la palabra empeñada: no vamos a permitir el atropello a las instituciones santafesinas. La política tiene un límite: el respeto al reglamento, la ley y la Constitución. En eso estamos. Y por eso presentamos una demanda con medida cautelar que pide suspender la aplicación de la ley hasta tanto se declare la inconstitucionalidad”, anunció Granata desde su cuenta de X, en relación a la presentación judicial que expone la inconstitucionalidad del proyecto aprobado el jueves pasado con 23 votos positivos, nueve negativos y 11 abstenciones.

En varias imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales puede verse como Granata es ovacionada desde los balcones de los tribunales de Santa Fe por un masivo grupo de trabajadores del Poder Judicial, quienes rechazan las modificaciones jubilatorias aprobadas el jueves pasado, entre las que destaca la declaración de la emergencia previsional por dos años.

En el video también se observa a la diputada agradecer los aplausos luego de haber protagonizado la semana pasada un escándalo en pleno debate por la reforma previsional. En efecto, durante la sesión parlamentaria, y en medio de los disturbios desatados en las afueras del recinto, la diputada se levantó y le mostró la Constitución a la presidenta de la Cámara baja, Clara García. En simultáneo, desde la tribuna algunos manifestantes que se oponían a la reforma arrojaron agua.

“Diputada, presidenta, perdón. No tengo inconveniente en pasar a un cuarto intermedio, ver esta cuestión y seguir con el debate. Pero el articulo es claro, lo trabajamos, la moción de cerrar el debate se votó con la mayoría necesaria. Insisto, artículo 109, inciso 4, moción de cerrar el debate que fue la que yo presenté y se votó con la mayoría necesaria, que es la nuestra porque no necesita una mayoría agravada. Léanlo, está en el artículo. A partir de allí, procedemos a la votación en general y particular, es la situación en la que estamos”, sostuvo. Acto seguido, se escuchó un estruendo, producto de los incidentes que ocurrían en las afueras de la Legislatura.

Luego, tomó la palabra la titular del recinto y planteó: “Ustedes saben que los manifestantes han tirado la puerta abajo”, y Farías insistió: “Pasemos a un cuarto intermedio”. Al mismo tiempo, los manifestantes comenzaron a tirar agua.

La votación y el reclamo de Granata se dieron en un marco de fuertes tensiones, luego que un grupo de manifestantes identificados, en gran medida, con partidos de izquierda, lograra voltear la puerta principal del edificio de la Legislatura, lo que derivó en una serie de enfrentamientos con la policía.

Finalizada la sesión, Granata ya había adelantado que recurriría a la Justicia por considerar irregular el proceso de votación. “Exigimos la anulación de la votación por la reforma previsional. Decidieron cerrar el debate y alterar el orden de la sesión rompiendo el reglamento. La votación es nula. Están tomando nuestro voto como abstención y nunca lo solicitamos. Se llevan puesto el reglamento y las instituciones. No quieren el debate ni que la gente se entere del desastre de esta ley”, había advertido la diputada.

Tal como precisó LA NACION, el proyecto que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro prevé declarar la emergencia previsional por dos años, aunque prorrogable por uno más por la actual administración. Asimismo, fija un tope de haberes de 20 jubilaciones mínimas y eleva progresivamente los aportes, que pasarán del 14 por ciento actual a una escala que va de 15,5 a 21%, en función del ingreso.

Entre otras cuestiones, el proyecto también le otorga al gobernador de turno la chance de cambiar la edad jubilatoria en caso de que ese punto se modifique en el sistema previsional nacional.

