Amalia Granata compartió el importante proyecto en el extranjero de su hija Uma: “Se nos va”

Los chicos crecen y de a poco empiezan a tomar vuelo propio. En los últimos días, Amalia Granata compartió con sus seguidores el gran paso que dio su hija mayor, Uma, fruto de su relación con Cristian ‘El Ogro’ Fabbiani. La adolescente de 16 años se embarcó en una aventura en el extranjero y su madre la acompañó a Ezeiza a tomar el vuelo que la llevaría a Europa. Sin embargo, su padre, no estuvo en el aeropuerto para despedirla.

Esta semana, Amalia Granata y su pareja, Leonardo Squarzon, acompañaron a Uma a Ezeiza para que tomara su vuelo con destino a Gran Bretaña. “¡Basta de crecer! ¡Mi chiquita! ¡Te amo!”, expresó la diputada en un posteo que hizo en Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de ambas abrazadas en la zona del check in del aeropuerto.

La adolescente de 16 años se fue a estudiar a Gran Bretaña (Foto: Instagram @amaliagranata)

Acto seguido, la diputada de provincial de Santa Fe hizo un segundo posteo con varias fotos: algunas de ella y Uma, otras con Leo Squarzon y una de todo el grupo de estudiantes que viajó con su hija. “¡Y se nos va la nena a estudiar!”, expresó Granata. En las imágenes se pudo ver a una Uma muy feliz en la previa de su nueva aventura educativa en Gran Bretaña.

Amalia Granata y su pareja, Leo Squarzon, acompañaron a Uma al aeropuerto (Foto: Instagram @amaliagranata)

Granata y su pareja acompañaron a Uma al aeropuerto; en las imágenes se pudo advertir que Cristian Fabbiani no estaba presente (Foto: Instagram @amaliagranata)

Esta no es la primera experiencia en el extranjero que tiene la hija de Granata y Fabbiani. En febrero viajó a Canadá para hacer un intercambio cultural. Al igual que en esta oportunidad contó con el apoyo incondicional de su madre.

Sin embargo, lo que no se pudo ignorar en los recientes posteos fue la ausencia del director técnico de Deportivo Riestra. Mientras su hija mayor se preparaba para irse a Europa, Cristian Fabbiani estaba en su casa. Ese día subió a sus historias de Instagram una foto donde se lo pudo ver recostado en el sillón mientras veía un partido de fútbol. “Huracán versus Lanús”, escribió en la publicación.

El posteo del 'Ogro' Fabbiani mientras su hija se iba a Gran Bretaña (Foto: Instagram)

Es de público conocimiento que durante los últimos años, padre e hija no tuvieron un vínculo cercano. El año pasado, Uma organizó una mega fiesta por sus 15 años y en entre los 140 invitados no estuvo incluido su papá. Sin embargo, si invitó a la actual esposa del exfutbolista, Gimena Vascón con los dos hijos que tienen en común, y a su abuela paterna.

La adolescente de 16 años se fue a estudiar a Gran Bretaña (Foto: Instagram @amaliagranata)

Tras no ser invitado al festejo, Fabbiani hizo un posteo por el cumpleaños de Uma que luego borró. Esto volvió a reflotar la interna familiar, por lo que, cuando la panelista de Intrusos (América) Karina Iavícoli se comunicó con él por este tema, el exfutbolista le dijo: “Uma es lo más lindo que tengo, pero el tiempo siempre pone la verdad sobre la mesa”. Además, le reconoció que hacía 15 años, que no hablaba con Granata.

Esta es la segunda experiencia en el extranjero de Uma; el año pasado hizo un intercambio cultural en Canadá (Foto: Instagram @amaliagranata)

Por su parte, en esta misma época, la diputada habló de este conflicto y durante su paso por LAM (América) dijo: “No tengo nada en contra de él. Ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y las toma por sus propios medios. Ya no soy intermediaria de nada porque ella tiene su propio teléfono con el cual que tiene su comunicación individual con quien quiera”. Sea cual fuera la disputa de la familia, la joven decidió quedarse cerca de su madre.

Asimismo, el año pasado Uma decidió cambiar su usuario de Instagram y reemplazar ‘Fabbiani’ por ‘Granata’. En una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece) admitió que se sentía “más identificada” con el apellido materno y por “temas familiares” decidió hacer la modificación. Si bien la acción se puede deshacer fácilmente desde la configuración de la cuenta, hasta la fecha continúa con el apellido de su madre en su perfil.

