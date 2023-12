escuchar

Eduardo Feinmann, periodista de LN+ y Radio Mitre, denunció en redes sociales que fue amenazado de muerte por redes sociales y Manuel Adorni, el vocero de la Presidencia de Javier Milei, se solidarizó con él durante su conferencia de prensa de esta mañana desde la Casa Rosada, y sotuvo: “Repudiamos todo tipo de agresión, no solo contra este periodista sino contra todo el periodismo en general y también contra todo ciudadano”.

Las amenazas de muerte no me amedrentan. Obvio se investigarán. pic.twitter.com/VnKSueq5XS — Eduardo Feinmann (@edufeiok) December 27, 2023

El conductor de El Noticiero de LN+ publicó en X la denuncia pública: “Las amenazas de muerte no me amedrentan. Obvio se investigarán”. El posteo fue acompañado de una captura de pantalla de su teléfono celular en la se veía que el usuario de Chelo Discapacidad de Instagram le escribió una serie de mensajes intimidatorios. El primero de ellos, envíado el jueves pasado, dice: “Si seguís hablando no vas pasar otro día porque te voy a matar a vos y a tu familia”. La segunda amenaza, que fue enviada dos días después, tiene un contenido similar: “Te informo que si seguís hablando a favor de Javier Milei te voy a matar a vos y tu familia. Y lo mismo le va a pasar a Javier Milei”.

Durante su habitual ronda de preguntas con los periodistas acreditados en la casa de gobierno, Adorni aseguró que “las amenazas de muerte que recibió un periodista el día de ayer por valorar públicamente algunas de nuestras decisiones de gestión” y agregó que desde el Gobierno “repudiamos todo tipo de agresión, no solo contra este periodista sino contra todo el periodismo en general y también contra todo ciudadano que reciba este tipo de amenazas por opinar o por defender determinadas ideas sin importar cuales sean.

Por último, el vocero presidencial destacó “como lo dije en la primera conferencia: la libertad de expresión no se discute más en la República Argentina y la vamos a defender siempre y con todos los recursos que estén disponibles”.

Otras muestras de solidaridad que recibió Feinmann

Si bien el mensaje de solidaridad del vocero Adorni se destacó por haber sido difundido durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada, Feinmann recibió el apoyo de diversos usuarios en las redes sociales. Desde su colega y abogado Gabriel Iezzi, que publicó en X: “Mi solidaridad con el querido amigo Eduardo Feinmann, trabajando con Ana Palmucci en la redacción de la denuncia judicial pertinente, luego ampliaremos”.

Mi solidaridad con el querido amigo @edufeiok , trabajando con @Ana_Palmucci en la redacción de la denuncia judicial pertinente , luego ampliaremos . https://t.co/FluRsR5L0q — Gabriel Iezzi (@gabrieliezzi) December 27, 2023

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Graciela Ocaña también se solidarizó con el periodista de LN+ y Radio Mitre. “Quiero expresar mi solidaridad con Eduardo Feinmann y condenar enérgicamente cualquier forma de intimidación”.

Elisa Trotta Gamus, miembro fundador del Foro Argentino por la Democracia en la Región, manifestó su apoyó al conductor y escbribió en la misma red social: “Solidaridad con Eduardo Feinmann ante las cobardes amenazas de muerte del mismo pequeño grupo de siempre que no acepta un pensamiento diferente al suyo. La Argentina de la violencia se acabó”.

LA NACION