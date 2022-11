Andrés Larroque cuestionó a Alberto Fernández: “No hay una preocupación central en ganar las elecciones”

escuchar

El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, habló y cuestionó esta mañana al presidente Alberto Fernández al considerar que “quizás no hay una preocupación central en ganar las elecciones”. Además, recordó que pese a que el “pueblo argentino” validó su presidencia, fue Cristina Kirchner quien le ofreció el puesto. “Mi recomendación al Presidente es que se amigue con el liderazgo de Cristina”, sentenció.

Durante una entrevista en el Destape Radio, Andrés Larroque fue consultado sobre la frase que mencionó Cristina Kirchner en el acto de la UOM del viernes cuando dijo: “No me arrepiento de elegir a Alberto”. Al respecto, mencionó que “en el presente hay muchas ganas de escuchar a la vicepresidenta”, y que “es una responsabilidad importante ser presidente sabiendo que en la fórmula está el liderazgo de la Cristina”.

En ese sentido, especuló en relación a las elecciones de 2023 y criticó que a Alberto Fernández lo ve más obsesionado en ocuparse “de las partes y no del todo”, y que “quizás no hay un preocupación central para ganar las elecciones, en construir una estrategia para resolver los problemas de la gente, y una estrategia para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina”.

“Mi recomendación al Presidente es que se amigue con el liderazgo de Cristina y que no esté enojado, o pensando en qué lugar está él, o si lo nombran más o menos”, añadió Larroque.

Máximo Kirchner y Andrés Larroque, referentes de La Cámpora Twitter

Asimismo consideró que “cuando los gobernadores o los intendentes y mucha gente que tiene experiencia dicen algo, hay que escucharlos”, y atribuyó la falta de “armonización” del peronismo a que Fernández no tomó la iniciativa de coordinar una mesa nacional para discutir los conflictos internos, y que por eso las disputas son puertas afuera y no para adentro.

Por otro lado, cuestionó que en las elecciones generales de 2019 “hubo una lógica” en la que se decía que “el problema era Cristina”. “Creo que lo que tenemos que discutir es por qué no pudo ser candidata en 2019, o en 2017 se planteaba la alternativa de [Florencio] Randazzo, aludiendo a lo que muchos decían de que “Cristina ya fue”. Hubo sectores que comenzaron a renegar de los 12 años del kirchnerismo”, agregó.

Más tarde, se refirió a que Alberto Fernández no tenía ninguna construcción política cuando asumió y que cuando quiso construir la suya fue cuando “alteró un poco la dinámica”. “¿Cuál era el objetivo de Cristina? Nosotros necesitábamos volver a unir al peronismo que estaba dividido y genero la posibilidad de que un gobierno neoliberal vuelve a gobernar por la vida democrática en la Argentina”, dijo y agregó: “Se entendía que se necesitaba una figura fuerte que pudiera aglutinar y contener las diferencias, pero cuando te empezas a ocupar de la parte y no administrar el conjunto ahí empieza el problema. Alberto llegó con una construcción política y cuando empezó a forzar una supuesta construcción -paralela- alteró un poco la dinámica que teníamos”.

Sobre anular las PASO, dijo que “es una discusión completa y la gente dice que ‘estos están discutiendo las PASO’, pero siempre dije que los años previos hay una discusión sobre el sistema electoral, porque es muy descompaginado y requiere reformas”.

Sin embargo, añadió que si bien no sabe si la vicepresidenta se presentará a las elecciones, ella solo lo haría si él planteó es para recuperar el sentimiento del 83 y no para “salvarle las papas a alguien”. “Si consideran que Crsitina va a venir a salvarle las papas a alguien, eso no, si el planteo es para recuperar -el sentimiento- la democracia como en el 83 o los temas en materia económica. Se hace cargo de lo que pasó en 2019 y se involucra en la solución para el futuro”, sentenció.

Por último, habló sobre la posibilidad de presentar otro candidato que no sea ella. “Está compilado para bendecir. Queremos generar un debate y generarlo con compromiso. El debate de las candidaturas debe tener un compromiso e involucramiento de todos los sectores. No hay espacio para decir fulano o fulana, salvo con Cristina. Y su candidatura viene de abajo hacia arriba y empieza a ser mejor visto que en 2019″, concluyó.

LA NACION