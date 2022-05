Andrés Larroque volvió a cuestionar la marcha de la economía

Mientras Alberto Fernández y Cristina Kirchner acumulan meses sin diálogo, el ministro bonaerense y dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, volvió a embestir contra la gestión del Gobierno nacional.

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires dio una breve entrevista a Radio Provincia, donde se refirió a “la compleja situación” que se vive no sólo en el territorio bonaerense, sino en todo el país. “La situación es muy compleja, pero haciendo todos los esfuerzos aumentamos un 60% de todos los programas a los sectores más postergados en una situación muy completa del país y de la Provincia”, consideró.

Además, al ser consultado por un posible riesgo de desborde social, Larroque analizó: “Nunca uno puede saber qué va a ocurrir”. “Es una situación muy compleja, pero lo que está claro es que hay una presencia del Estado provincial multiplicando las capacidades para poder llegar de la mejor manera, pero lo principal tiene que ver con la política económica”, agregó, y apuntó: “Sobre eso ya hemos sido claros respecto de lo que pensamos…”.

Así, el ministro bonaerense y alfil de la vicepresidenta hizo una observación acerca de una posible “mesa de diálogo” entre las filas albertistas y cristinistas. “Hay conversaciones permanentemente”, aseguró Larroque, y continuó: “No quiero profundizar en lo que ya he sido claro, más allá de las buenas intenciones creo que es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no hay política social que alcance”.

Con la mirada puesta sobre las elecciones presidenciales del 2023, una incógnita: ¿llegará unido el Frente de Todos a la elección presidencial del 2023? “Sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza. Lo que venimos planteando es cómo dotamos de sentido a la unidad, porque no es una cuestión mágica que la simple reunión [solucione]… Hasta por una cuestión moral hay que resolver y alivianar las dificultades que atraviesa nuestra sociedad, sobre todo los sectores más postergados”, advirtió Larroque.

Y apuntó: “Es muy difícil prever escenarios electorales y no me gusta hacerlo porque creo que no es respetar a las personas que están en un día a día de dificultades”.

La embestida de Larroque

Semanas atrás, Larroque, secretario general de la agrupación que lidera Máximo Kirchner, La Cámpora, se había referido a las tensiones dentro de la coalición oficialista del Frente de Todos (FdT) y remarcó que el presidente Alberto Fernández no es la figura principal del Gobierno sino que ese rol le corresponde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien lo invitó a formar parte de la fórmula para las elecciones de 2019.

“Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones; tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro”, afirmó en diálogo con radio Urbana Play.

Según el ministro de Desarrollo bonaerense, quienes posibilitaron la victoria del FdT en 2019 “votaron a Alberto y a Cristina sobre la base de una intención de voto mayoritaria de Cristina”. Además, remarcó que al consolidar el espacio gobernante “siempre se habló de frente, de coalición, de diversidad”. Sin embargo, deslizó que en el último tiempo el Gobierno adoptó una postura con la que el kirchnerismo no comulga y que Fernández no parece dispuesto a modificar.

“El propio Alberto se jactó de que Cristina era obcecada y él era el tolerante, que escuchaba. Bueno, que escuche. Dijo que si estaba haciendo algo mal se lo dijeran. Se lo estamos diciendo”, sentenció.