escuchar

Luego de las medidas económicas de ajuste tomadas por el Gobierno nacional, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, ratificó los dichos que vertió durante la campaña electoral, en los que había hablado de “Massa o disolución nacional”, en apoyo al entonces candidato de Unión por la Patria y exministro de Economía Sergio Massa, y en los que había advertido por las posibles consecuencias de una gestión de Javier Milei.

“Me quedé corto”, lanzó Larroque tras seis días de administración libertaria.

Este sábado por la mañana el excamporista ratificó un comunicado de su organización, La Patria es el Otro, titulado “Massa o disolución nacional”, publicado luego de las elecciones PASO de agosto en las que Milei fue el candidato más votado.

“O el peronismo gana las próximas elecciones o nuestra patria se enfrenta a un destino de disolución y de sufrimiento extremo para las familias argentinas”, indicó en aquel entonces Larroque, que recibió en ese momento fuertes cuestionamientos de parte de la oposición. Hoy entonces redobló la apuesta. “Me criticaron mucho en su momento cuando dije que era Massa o disolución nacional, y capaz me quedé corto” , sentenció.

Justificó esto al tildar como “de shock” las medidas tomadas por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en las que se estableció un dólar oficial a 800 pesos, y recortes en subsidios, obra pública y pauta oficial, entre otras. En ese sentido, anticipó una “situación de extrema emergencia y un proceso muy agresivo”.

“Más allá de que este plan tiene como objetivo la enorme transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, como ha sido siempre cuando se aplican políticas liberales no tienen resultados positivos en lo económico. Estamos frente a algo muy complejo y peligroso”, remarcó el funcionario que responde al gobernador Axel Kicillof y agregó: “El argumento es que hay que hacer un esfuerzo y que después viene el alivio, pero no fue así en la historia. No está claro si la gente que votó esto tenía en claro de qué se trataba”.

En referencia a la situación de la Provincia en materia de recursos, Larroque planteó que con la reducción de transferencias discrecionales de parte del gobierno nacional cambia “absolutamente el panorama” para la administración bonaerense. “En materia social es complejo y también para nosotros en términos administrativos”, dijo, después de que el gobernador participara ayer por Zoom del encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos, donde se trataron los temas de financiamiento de las provincias, y mientras se espera para el martes un encuentro con Kicillof.

Ante este panorama, y en la misma línea que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, Larroque tampoco descartó la posibilidad de que la gestión de Kicillof emita su propia moneda para paliar la pérdida de financiamiento. “Todas las posibilidades pueden ser exploradas, estamos ante un proceso muy agresivo”, se limitó a decir.

Con el peronismo en rol de oposición, el ministro también se refirió a la posibilidad de que Kicillof sea su principal referente. “Hizo un planteo muy firme y responsable”, dijo en referencia al discurso de asunción del mandatario provincial, con quien está abroquelado.

“Creo que el triunfo de Milei habla más de nosotros que de las virtudes de Milei. Tenemos que ir a un debate muy profundo y abierto. Todos tenemos que asumir la parte de la responsabilidad que tenemos”, cerró.

LA NACION