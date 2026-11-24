El analista político Andrés Malamud analizó el homenaje que la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que le realizará al exjefe del ERP Mario Roberto Santucho el próximo 10 de diciembre y planteó: “La universidad es el mejor lugar para pensar la revolución y para no ejecutarla”.

Entrevistado el lunes por la noche en TN, Malamud consideró que la facultad de Ciencias Sociales “le hace un favor a la convivencia democrática argentina”, al plantear este debate, “porque es un mecanismo súper barato para mantenerlos a todos [los estudiantes] juntitos y emasculados”. “La universidad pública argentina es el instrumento más barato y eficiente de paz social que hemos inventado”, insistió.

"Hoy los radicales, el Pro y los peronistas son lo mismo: bolsas de dirigente territoriales que negocian uno a uno con el Presidente", sostuvo Malamud

En ese sentido, el politólogo, de 58 años, identificó como “un escandalete” el revuelo que causó el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y afirmó que este debate “es lo mejor que le puede pasar a la democracia“.

“Se trata de un grupo de chicos, en un ámbito público, que hacen una estatua de Santucho y ni se les ocurre salir con balas o bombas. Es la no consumación de lo que no debe ser consumado, que es la violencia”, evaluó Malamud.

A través de este flyer difundieron el homenaje a Mario Santucho

Tras ello, el analista político realizó una radiografía de la actual situación universitaria argentina a través de la comparación con lo que ocurre en Francia. “Allí, parte de los incendios de la sociedad se deben a que todos los años hay 200.000 chicos que hacen todo bien, aprueban todo y que aún así no tienen lugar en las universidades. En la Argentina, el que quiere, entra. Además, chicos como estos [en referencia a quienes encabezan el homenaje a Santucho], hace 50 años estaban poniendo bombas y hoy, estatuas”, reflexionó.

La gestión Milei y la oposición

En otro tramo de la entrevista, Malamud puso la lupa sobre los vaivenes de la coyuntura política nacional. En palabras del politólogo, “al Presidente no le gusta la política, entonces la delega”. Sobre esa idea, desarrolló: “Y la delega en su hermana Karina, en los primos Menem [Martín y Eduardo] y en la gente que ellos designen. Y hasta ahora había una disputa de estrategias: los que querían ir por todo y pintar el país de violeta, y los que querían acordar con la casta provincial. Acordar con los gobernadores”.

“Al final transaron e hicieron un camino intermedio”, expresó el politólogo y sostuvo que desde el núcleo de La Libertad Avanza (LLA), “arreglaron en cinco provincias y confrontaron en otras 19″. “Parece que el año que viene van a acordar en varias provincias más, pero sigue siendo un mix. En algunas provincias es candidato propio y vamos por todo; y en otras arreglamos con lo que hay porque lo que queremos es la reelección del Presidente”, explicó.

Luis Caputo, Karina Milei y Javier Milei Presidencia

Consultado sobre las estrategias electorales desde la oposición, Malamud hizo hincapié en los movimientos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Para ser candidato hay que subirse, no hay que renunciar. Y el antecedente de Axel Kicillof es que nunca visitó a Cistina Fernández, pero nunca la criticó. Además, tampoco hizo cristianismo explícito desde la gobernación bonaerense, pero tampoco echó a los ministros que la exmandataria y Máximo Kirchner le impusieron”, teorizó el analista.

Desde el mirada de Malamud, “Kicillof nunca fue rebelde, siempre fue el chico de Cristina. Pero ahora dejó de serlo”. Al cierre, el politólogo reflexionó sobre la conducción del Partido Justicialista y remarcó que “un líder peronista es locomotora, no vagón. Y él siempre se muestra dialoguista, a disposición. ‘Estoy para lo que ustedes quieran’: eso es Kicillof”.

“Con esto, si Cristina necesita a Kicillof, lo elige. Pero si Cristina lo resiste, ¿quién lo elige?“, cerró Malamud.

La suspensión de las PASO

“¿Qué va a pasar con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias?“, fue otro de los interrogantes que le plantearon a Malamud. Sobre esa cuestión que se dirimirá este jueves en el Senado, el politólogo definió: ”Hay una debate al respecto porque la interpretación natural es que al Gobierno le conviene suspenderlas y al peronismo no. Al Gobierno le conviene suspenderlas y por eso las suspende. En cambio, al peronismo le conviene tenerlas, porque tiene una disputa: cómo resolverlas sin romper internamente".

Luego de plantear esa primera interpretación, el analista político dejó entrever otra lectura. “Aún así, hay gente que cree que lo contrario es lo correcto. Es decir, que es el Gobierno el que las precisa porque al peronismo nunca le fue bien con las PASO. Porque siempre que tuvo unas primarias, fueron sangrientas y terminaron siempre con resultados electorales indeseables”, ponderó Malamud.

Sobre el potencial impacto que podría tener la erradicación de las PASO en el núcleo libertario, Malamud insistió: “Incluso si al Gobierno les conviene tener unas primarias para mostrar flexibilidad, para contener a Patricia Bullrich, para que los radicales y Hernán Lacunza no se presente por afuera: no existen antecedentes serios de que un Presidente se haga oposición interna. Entonces, aún si hubiera PASO es muy difícil imaginarse que LLA, permitiese que alguien compita con Milei”.

“Como sea, ningún sector va a llorar demasiado la erradicación de las primarias, ya que, suspender las PASO, a la larga, es un enjuague porque la economía no arranca”, finalizó el politólogo.