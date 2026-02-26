Ángela Ledesma reemplazará a Mahiques en la Sala que debe decidir sobre la causa de la quinta adjudicada a la AFA

En un plenario realizado este jueves, la Cámara de Casación resolvió que sea la jueza Ángela Ledesma quien ocupe la vacante que dejó la renuncia de Carlos Mahiques a la Sala del Tribunal que debe decidir sobre el destino de la quinta vinculada a la AFA, luego de que LA NACION revelara que el magistrado había celebrado su cumpleaños en la quinta, hecho que él niega.

El martes, el máximo tribunal penal del país aceptó el corrimiento de Mahiques, quien argumentó en su renuncia que tenía mucho trabajo en otras salas de la Casación, sin referirse a la publicación de este medio acerca del festejo de su último cumpleaños en la quinta investigada.

“Resultan atendibles las razones brindadas por el Dr. Carlos A. Mahiques, juez titular de la vocalía nro. 7 y presidente de la Sala III de esta Cámara, por las que presentó su renuncia a la subrogancia que actualmente desempeña en la vocalía nro. 10″, dice una resolución firmada por el presidente de la Casación, Diego Barroetaveña, y los jueces Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Daniel Petrone, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.

Los jueces de casación Diego Barroetaveña Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Daniel Petrone, Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky

La de la quinta es una de las causas que componen el frente de tormenta judicial que se cierne sobre la AFA. Existen sospechas firmes en la Justicia de que el predio, valuado en más de 20 millones de dólares, con helipuerto, caballerizas y una gran colección de autos de alta gama, no pertenece a sus dueños formales, un monotributista y una jubilada, sino que podría ser propiedad del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

En torno a ese expediente, se generó una larga disputa por la competencia que trepó hasta la Casación, máximo tribunal penal del país. La Sala que dejó Mahiques debe resolver si atiende un planteo para que el caso regrese al fuero Penal Económico, con el juez Marcelo Aguinsky, o permanezca en la Justicia de Campana, con el juez Adrián González Charvay, donde los investigados quieren que tramite. Ahora la Sala quedó integrada por Ledesma y los jueces Petrone y Carbajo.

Tal como contó este medio, el martes pasado los jueces no pudieron ponerse de acuerdo sobre quien debía reemplazar a Mahiques y aplazaron esa decisión para hoy. Como la jueza Ledesma no había ocupado ninguna subrogancia, se ofreció en esa reunión a tomar la vacante, pero su moción no se alcanzó a votar porque el juez Gustavo Hornos propuso realizar un sorteo para decidir quiénes podían tomar los tres meses de subrogancia que dejaba Mahiques.

El juez renunció a la subrogancia de la Sala I (continúa en la Sala III, de la que es titular) un día después de la publicación de este medio que daba a conocer el festejo de su cumpleaños número 74 en la quinta atribuida a Toviggino. Consultado al respecto por LA NACION, Mahiques negó la celebración, pero agregó: “Y si fuera cierto, ¿Cuál sería el inconveniente? Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

A principios de mes, el presidente Javier Milei solicitó al Senado la renovación del acuerdo de Mahiques para que pueda seguir ejerciendo como magistrado después de los 75 años, edad que cumple a fin de año y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento. El Gobierno mantuvo esa línea luego de que se conociera la polémica.

¿Quién es Ángela Ledesma?

La jueza Ledesma es conocida en los tribunales por su largo recorrido en la Justicia, su interés y conocimiento en temas puntuales, como el sistema acusatorio, y su enfoque “garantista”.

Junto a su colega Alejandro Slokar, en la Sala de la que es titular suele dejar en minoría a Guillermo Yacobucci, de perfil más conservador. Es miembro de la Casación desde hace más de dos décadas y titular de cátedra de Derecho Civil y Comercial en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Sala I deberá pronunciarse en torno a la apelación que hizo el fiscal de la Cámara de San Martín, Carlos Cearras, a la resolución del juez Alberto Lugones que dejó el caso de la quinta en Pilar tramitando en la Justicia de Campana. Fue por una cuestión territorial, ya que la ubicación de la quinta se encuentra bajo el paraguas de aquella jurisdicción.

En línea con el fiscal de primera instancia, Cearras dijo en su apelación que en los casos de lavado de dinero la competencia territorial no siempre se define por el domicilio del bien investigado. También afirmó que quien debería haber determinado el destino final del caso no era la Cámara de San Martín con Lugones, sino la Cámara en lo Penal Económico, pues es el tribunal de alzada del juez que previno primero.