Aceptaron el apartamiento de Mahiques del tribunal que debe decidir sobre la causa de la quinta adjudicada a la AFA

En una reunión general de todos los jueces de la Cámara Federal de Casación, los magistrados le aceptaron a su colega Carlos Mahiques renunciar a la sala del tribunal que debe decidir en la causa en la que se investiga a los verdaderos dueños de una fastuosa quinta de Pilar valuada en 20 millones de dólares, adjudicada a autoridades de la AFA.

Sin embargo, los jueces no se pudieron poner de acuerdo sobre quien lo reemplazará y aplazaron esa decisión para este jueves.

Mahiques, quien según publicó LA NACION festejó en esa quinta su último cumpleaños, dijo en una nota elevada a sus colegas que se apartaba de la Sala I de la Casación, donde es juez suplente, porque tiene mucho trabajo en otras salas y además porque debe conseguir la renovación de su pliego de juez en el Senado.

En la reunión de hoy no se habló de la quinta de Pilar ni del supuesto festejo de cumpleaños, al que Mahiques niega haber concurrido, sino que se habló de lo atinado que era aceptar la renuncia a la subrogancia dada la sobrecarga de tareas que debía enfrentar el magistrado.

Carlos Mahiques Captura de Video

“Todos fingieron demencia. Todos asumieron que las razones eran las que estaban escritas en el papel. Parece una escena de los Medici en una Florencia del subdesarrollo, manteniendo la armonía”, dijo una fuente al tanto de lo ocurrido en la reunión plenaria.

Las mismas fuentes dijeron que Mahiques pareció sentido, afectado por cómo se había dado esta situación y se mantuvo en silencio.

Asistieron a esta reunión general todos los camaristas Diego Barroetaveña, que preside el tribunal, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Angela Ledesma, Alejandro Slokar, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y el propio Carlos “Coco” Mahiques.

Pero los jueces de la Casación no lograron ponerse de acuerdo sobre quién sucederá a Mahiques en la suplencia de la Sala I de la Cámara de Casación, donde comparte el tribunal con Daniel Petrone y Javier Carbajo.

Esto es porque hay tres vacantes en el tribunal y se deben designar a jueces suplentes. Y esas suplencias ya se habían repartido a fin del año pasado. Un nuevo reparto desequilibraría las cosas.

Como la jueza Ángela Ledesma no había ocupado ninguna subrogancia, se ofreció a tomar la vacante que dejaba Mahiques, con lo que no había que alterar ningún esquema previo de reparto.

No se llegó a votar esa moción porque el juez Gustavo Hornos propuso realizar un sorteo para decidir quienes podían tomar los tres meses de subrogancia que dejaba Mahiques. Habló de transparencia y de solucionar la vacante de Sala I.

Hubo conversaciones y debate, pero no se llegó a un acuerdo, pues había quienes proponían barajar y dar de nuevo con todas las subrogancias.

Alejandro Slokar propuso que lo mejor para preservar la imagen de la Cámara era no desarmar el actual sistema de subrogancias y, en cambio, elegir a Ledesma, que era una manera de evitar “subordinarse a intereses particulares”. Su comentario no cayó bien en el grupo de jueces que proponía otra solución.

Hubo quien sugirió que Barroetaveña, que integra la Sala pero que este período es presidente, retome su lugar, pero el camarista recordó que integró el tribunal de la AFA, lo que hacía incompatible que resolviera en la causa de la quinta que se adjudica a autoridades del organismo.

Otro colega también dijo que no podía porque su esposa era cercana a la organización rectora del fútbol argentino.

Finalmente, no hubo acuerdo, hasta que el juez Carbajo planteó pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves para reflexionar.

Hubo discusión de nuevo, ya que había dos posturas claras para ser votadas, pero el presidente Barroetaveña intervino y entendió que se debía aplazar la discusión, ya que un cuarto intermedio no se le podía negar a un colega, dijo siguiendo una norma no escrita del Consejo de la Magistratura, que él integra.

Así las cosas, el jueves los camaristas volverán a reunirse para definir la integración definitiva de la Sala I de la Cámara de Casación, donde Mahiques dejará de ser subrogante desde el 1 de marzo.

El debate no es solo por el 30% del sueldo que implica tomar una subrogancia, sino que las causas que están en cada tribunal son un capital político, por la gravedad institucional de las decisiones que se deben tomar.

En la Sala I de la Cámara de Casación, además de la causa de la AFA, donde se debe debatir una cuestión de competencia, están radicados el caso Hotesur y Los Sauces, y el caso del Memorándum con Irán, contra Cristina Kirchner, para citar solo algunos ejemplos.

Los jueces que integren esta sala son los que decidirán hasta fin de junio, en las incidencias que se den en estos casos.

La Sala I de la Casación debe decidir además si la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sigue en la justicia federal de Campana, como quieren los acusados, o regresa a los tribunales en lo penal económico de la Capital.

Daniel Petrone, Javier Carbajo y quien complete la Sala serán los que definan desde el 2 de marzo si abren el recurso de queja que planteó un fiscal federal de San Martín para que el caso regrese a la Capital o si dejan todo en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Quien empuja que la causa regrese al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, donde la investigación había avanzado, es el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras.

La AFA y la defensa de Toviggino prefieren que el caso quede en el juzgado federal de Campana.

Es dudoso desde el punto de vista jurídico que un recurso de queja pueda abrirse en este caso para definir una cuestión de competencia, pero nadie lo da por hecho.