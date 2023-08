escuchar

En medio de la carrera a las elecciones de octubre y tras la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para nuevos desembolsos, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, acusó hoy a economistas de pedir al organismo multilateral que “no le dé nada a la Argentina”, y destinó críticas a las propuestas de la oposición en materia económica. “Van a terminar haciendo un Plan Bonex para quedarse con los ahorros de los argentinos” , dijo, y auguró: “Encontrarán una fuerte embestida por parte de quienes tendrán la responsabilidad”.

Fernández hizo referencia a los dichos del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien denunció que economistas de la oposición intentaron boicotear el acuerdo con el organismo internacional. “Esto sucedió y no es la primera vez que pasa. Esto es Juntos por el Cambio (JxC)”, aseguró.

Y agregó: “La oposición representa una parte no deseada de lo que puede ser el futuro de los argentinos. Siempre seguimos en el marco de lo absurdo”.

El ministro de Seguridad también propinó críticas en particular a las propuestas de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA). “[Al evaluar] todas esas propuestas que se hacen, que son rimbombantes y de un nivel de agresión superlativo y dirigidas personalmente a una determinada persona con agravios e insultos, prometiendo pesares que quién sabe Dios cómo lo quieren llevar a la práctica, primero uno tiene que pensar que -en el mejor de los casos- con una buena elección tendrán 15/16 senadores y unos 70 diputados, por lo que no podrá mover un dedo sin el consenso del Congreso, que no creo que tenga vocación de consenso por ese lado”, apuntó, en diálogo con AM750.

“Por otro lado, si algunas de esas barbaridades descabelladas que presenta se refiere específicamente a los primeros pasos de políticas públicas para concluir con soluciones para los vulnerables, encontrará una fuerte embestida por parte de quienes tendrán la responsabilidad”, siguió Fernández, y reforzó: “Seguirán diciendo lo suyo y sus cosas, justificando la dictadura y mintiéndole a la sociedad con la dolarización”.

El funcionario del gabinete nacional continuó en esa línea y aseguró que la dolarización “no va a pasar nunca”. “Lo que están queriendo que se crea que se va a hacer, la realidad no va a ser esa. No están esos dólares y tampoco se sabe de dónde se los sacaría. Es mucha la grosería que se observa. Me preocupa cuando uno que no es ducho en la materia le mienten descaradamente para hacerlos trastabillar”, dijo, y apuntó: “Si uno presta atención a lo que están exhibiendo y mira entre líneas se puede dar cuenta que dicen que lo van a pagar con el dinero de los ahorristas, lo que van a terminar haciendo es un Plan Bonex para quedarse con los ahorros de los argentinos”.

Puntualmente, al ser consultado por cuál debería ser la estrategia de la dirigencia de Unión por la Patria (UP) frente a Milei y sus propuestas, Fernández indicó: “Yo no me voy a callar la boca y sería torpe no decirle a alguien que le están yendo por lo poco que tienen, que están tratando de romper un país. Están yendo por lo poco que algunos tienen”.

LA NACION