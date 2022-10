Aníbal Fernández respondió a las críticas de Gómez Alcorta por el operativo de Villa Mascardi

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández se mostró sorprendido por la renuncia de la ministra de las Mujeres, Diversidad y Género Elizabeth Gómez Alcorta, quien poco antes de dar un paso al costado se manifestó en contra del operativo policial en Villa Mascardi, Rio Negro.

En diálogo con C5N, Fernández cuestionó la postura de Gómez Alcorta frente a los desalojos y detenciones dentro de los predios tomados en el sur del territorio argentino. “Si no le gustó cómo actuamos nosotros... hay que actuar de esa manera”, reafirmó el ministro de Seguridad.

Y acotó: “Si lo que se está pretendiendo es que no le demos bola a la Constitución, a las leyes y a las mandas judiciales... Tenemos que responder a lo que está pasando, no hay otra forma de verlo”. Una vez expresó su opinión sobre la situación particular de Gómez Alcorta, habló sobre los demás cambios en el gabinete.

La exministra de Mujeres, Generos y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta Ignacio Sanchez

“Lo de Juan Zabaleta ya lo sabíamos todos”, sostuvo respecto de la intención del exministro de Desarrollo Social de volver a la intendencia de Hurlingham. En esa línea, insistió quien será designada como nueva líder de la cartera de acción social, Victoria Tolosa Paz, “está muy entusiasmada y tiene ganas de hacerlo”.

Para el caso de Kelly Olmos, quien sucederá a Claudio Moroni en el Ministerio de Trabajo, dijo: “Trabajó con nosotros cuando yo era ministro del Interior. Es una economista de fuste, con muchas fortalezas, destrezas y habilidades. Tiene las condiciones para hacer lo que tenga que hacer”.

Finalmente, se refirió a Ayelén Mazzina, la reemplazante de Elizabeth Gómez Alcorta. Si bien admitió que no la conoce, resaltó: “Me han hablado muy bien de ella”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández Enrique Villegas - Archivo

Durante la entrevista televisiva, Aníbal Fernández volvió sobre las tomas de tierras en Rio Negro y procedió a dejar en claro que su visión “es diferente a la que tuvieron otros gobiernos como el de Cambiemos”. “Nuestra tarea no es hacer una cacería humana”, remarcó a continuación.

Y añadió: “El derecho humano que nosotros perseguimos con las decisiones que tomamos en el sur es el de la vida”. Aprovechó la diferenciación y crítica también para responderle al diputado Gerardo Milman, quien le pidió explicaciones por el despliegue policial en Villa Mascadi y el bajo número de detenidos.

“Exigimos que el ministro Aníbal Fernández venga a la Cámara de Diputados a explicarnos por qué en el teatral operativo en Villa Mascardi en el que se desplegaron 250 efectivos, solo se arrestó a siete mujeres y cinco menores. ¿Dónde están los violentos y usurpadores?”, había tuiteado Milman.

Exigimos que el ministro Aníbal Fernández venga a la Cámara de Diputados a explicarnos por qué en el teatral operativo en Villa Mascardi en el que se desplegaron 250 efectivos, solo se arrestó a siete mujeres y cinco menores. ¿Dónde están los violentos y usurpadores? — Gerardo Milman (@gmilman) October 11, 2022

“¿Cómo le explico a este señor con cabeza de frasco que no tienen orden de captura?”, se preguntó Fernández. Y explicó: “Lo que dice el oficio que se dictó en ese entonces es cuando las fuerzas de seguridad llegasen al lugar, podían detener nada más a las personas que hallaren. Al resto no lo podíamos detener”.

Extrapoló luego el reproche a quienes catalogó como “compañeros que se preguntan por qué le damos bola a las decisiones de una jueza en Rio Negro”. “Repito. Si no cumplo con las leyes, si no cumplo con lo que dicta la Constitución, no sería republicano”, resaltó Fernández una vez más.

Y terminó por sumar un dato anecdótico sobre un aparente vínculo que mantiene con los pueblos originarios: “Yo no solo soy fanático de los pueblos originarios. Según me contaba mi abuela, también tengo sangre de pueblo originario”.

El atentado contra Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad hizo mención al intento de asesinato contra la vicepresidenta y se refirió a los últimos datos conocidos del caso. “Sabemos que otras personas que están por encima de los supuestos organizadores. Falta analizar datos de la financiación también. Estamos trabajando en eso”, detalló.

Y dijo para terminar: Esto fue mandando a hacer. Quisieron matarla. Estoy convencido de que no es una cosa entre ‘pichis’. Buscaban la ventaja política matando a CFK. Y si todo hubiese estado bien armado, realmente no hubiéramos podido evitarlo”.

LA NACION