Aníbal Fernández explicó por qué dejaron aterrizar al avión venezolano

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, explicó hoy los motivos por los que autoridades permitieron el aterrizaje del Boeing de bandera venezolana en suelo argentino. “El avión entra a la Argentina porque no hay ningún impedimento sobre ninguna de las personas, en todo caso sobre la aeronave”, justificó.

En diálogo con LN+, Fernández sostuvo que “no existían alertas rojas de Interpol ni había impedimentos en la Argentina” que prohibieran el ingreso del personal a bordo. “El avión ingresó en la Argentina en condición de tripulación sin ningún inconveniente”, aseguró.

De esta manera, el ministro de Seguridad precisó que sí pesaba sobre la aeronave una alerta. Fernández indicó que “el avión ha pertenecido a una aerolínea iraní ligado a estas tropas de revolución (la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán)”. “Hay una posición asumida respecto de la secretaría del tesoro de los Estados Unidos que lo ha calificado en 2007 a toda esta organización como terrorista”, señaló el funcionario.

Y continuó: “Nos llegan alertas respecto del avión y se actúa en consecuencia”.

Puntualmente, al ser consultado por el tripulante cuyo nombre coincide con uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, Fernández advirtió que aún no se ha confirmado si se trata de trata de este individuo. “Hay una persona que tiene el mismo nombre de un personaje que formaba parte de lo que sería parte de las fuerzas revolucionarias iraníes”, sostuvo, y -mientras reiteró que por ahora simplemente se trata de un homónimo- agregó: “Nosotros no hicimos otra cosa que no es responder a lo que nos pidieron”.

Además, consultado por cuál es la explicación para dejar reingresar el avión a la Argentina después de haber sido rechazo por el Uruguay, Fernández reconstruyó el momento. “El avión entra a la Argentina porque no hay ningún impedimento sobre ninguna de las personas, en todo caso el impedimento es respecto de la aeronave. Esa aeronave en América hizo dos vuelos: uno al Paraguay hace un tiempo atrás, el otro es este que hizo a la Argentina. Cuando salió de la Argentina… ¿Qué? ¿Lo va a dejar volar en el aire y no le va a dar ninguna solución? La solución es que vuelva acá porque vamos a tener que resolver este tema de la forma que sea. El juez ya tiene todo el tema en sus manos”.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó hoy a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que viajaban en el avión retenido en Ezeiza por otras 72 horas, después de haber determinado este domingo que la Dirección Nacional de Migraciones “actuó en el marco de sus facultades” en el caso del avión de carga venezolano demorado en Ezeiza.

Por su parte, los otros doce venezolanas que integraban la tripulación a bordo se encontrarían en libertad de regresar si así lo desearan. “No tienen custodia ni están privada de su libertad, tienen un permiso provisorio como las tripulaciones que llegan a la Argentina”, señaló Fernández, quien advirtió que si desearan comprar un ticket aéreo y salir del país podrían hacerlo.