Aníbal Fernández, sobre los cambios de Gabinete: “A Batakis no la sacan por mala”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno en hablar sobre los recientes cambios de gabinete, tras el desembarco de Sergio Massa en el nuevo “super ministerio” de Economía y la salida de Silvina Batakis. “Va de presidenta del Banco Nación, no la sacan por mala”, apuntó.

Luego de reunirse con el Presidente en la Casa Rosada, Fernández respaldó ante la prensa el nuevo gabinete. “Si me preguntan si me gusta el cambio, el color que se le está imprimiendo a la nueva gestión es lo que el Presidente quería, y claro que me gusta”, expresó el ministro.

Y luego destacó: “No hay un rumbo que corregir, en todo caso hay que profundizar políticas más contundentes que den beneficios como recomponer las reservas, apostar a las exportaciones, darse un cuidado con las importaciones”

Asimismo, Fernández se refirió a la nueva cartera que unificará los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

“El ministerio de Economía, con todos los elementos de la producción y agricultura fue siempre el ministerio de Economía”, señaló al recordar que la primera vez que se dividió la cartera fue en 2002. “A mí me parece más eficiente este formato”, admitió el funcionario.

En tanto, Fernández también se mostró de acuerdo con la forma dar a conocer los cambios dentro del Gabinete. “Me da la sensación que era más fácil comunicar caso por caso, incluso por ustedes. Lo evalué como una excelente decisión”, consideró.

Por otro lado, al ser consultado sobre la renuncia de Gustavo Beliz al cargo de secretario de Asuntos Estratégicos, el ministro de Seguridad no brindó mayores detalles, aunque de forma contundente opinó: “Es una situación personal de él, yo no haría eso. De los 19 cargos que he jurado, siempre me ido por la puerta grande”.

Por su parte, el canciller argentino Santiago Cafiero eligió Twitter para referirse a la designación de Massa. “La incorporación de Sergio Massa al Gabinete del presidente Alberto Fernández fortalece al gobierno y al vínculo que une al Frente de Todos con las preocupaciones de los argentinos y las argentinas”, señaló, y agregó: “El país necesita de la responsabilidad y el compromiso de todos”.