Jaime Durán Barba: “Al 80% de los argentinos le importa un rábano los cambios de Gabinete”

Tras el anuncio de los cambios en tres ministerios, el asesor político Jaime Durán Barba planteó que a la gente no le interesa este tema y que es parte del “crecimiento de los extremos”. “Se inscribe en este fenómeno que está en toda América Latina, en el que muchísima gente se siente afuera de lo que hacen los políticos y las élites”.

“Al 80% de los argentinos les importa un rábano quién es ministro y qué cafecito se toman, hay una división descomunal. Por eso ganaron las elecciones Gabriel Boric, Pedro Castillo, y Gustavo Petro”, dijo Durán Barba, en LN+.

En ese sentido, el asesor político ecuatoriano aseguró que el foco ya no está puesto en el Presidente. “Hemos llegado a una situación demasiado extraña en la que el gobierno de Alberto Fernández no tiene ningún peso. En las encuestas sale eso. Están más preocupados en lo que hacen Sergio Massa y Cristina Fernández, Alberto se esfumó, no tiene ningún poder. Ser ministro de un presidente que no tiene poder no tiene ninguna importancia, no funciona”, opinó.

Jaime Durán Barba: "Al 80% de los argentinos les importa un rábano quién es ministro" Fabián Marelli - Archivo

Consultado por la unidad dentro del Frente de Todos, señaló: “No estoy seguro de que sea una coalición, es un amontonamiento”. Por un lado, se refirió al ministro de Economía. “Está Sergio Massa impulsando una política de ajuste, de ordenamiento económico”, comentó.

Por otro lado, también dentro del oficialismo, hay otro sector. Así, expresó que Massa “nada tiene que ver con lo que hacen los líderes piqueteros que son funcionarios públicos y siguen reproduciendo sus negocios con sus subvenciones”. E insistió: “Nada tiene que ver con este grupo de personas que se dicen mapuches, pero que están tratando de hacer un estado distinto”.

Según Durán Barba, el Estado se manejó “con complicidad” con los grupos autodenominados mapuches. “Ha habido funcionarios del Estado que han estado coches para ayudar a las invasiones de tierras. No son invasiones en las que pretenden producir nada. Son tierras liberadas para el estado mapuche. ¿Somos argentinos o somos partidarios de un grupo que les hace la guerra a la Argentina y a Chile?”, sostuvo.

Jaime Durán Barba dijo que cree que Mauricio Macri “quiere ser candidato” a presidente Archivo

Consultado por el rol de Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales de 2023, Durán Barba dijo que cree que “quiere ser candidato”. En ese sentido, reconoció que “no hay ningún político que no quiera ser presidente”.

“Más alguien que fundó la alternativa al kirchnerismo desde Pro”, destacó quien supo ser asesor de Macri. “Es lógico que quiera seguir en la política. Yo no creo que a la altura de esta vida se pueda decir que la elección del próximo año esté resuelta”, aclaró.

Es que, de acuerdo con Durán Barba, en el último tiempo cambiaron las circunstancias electorales. “Después de la pandemia, ganaron la elección personas que tres meses antes parecía que no tenían ninguna chance. Como Boric, Castillo, Lasso y Petro”, argumentó.

LA NACION