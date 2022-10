Ante alcaldes de todo el mundo Horacio Rodríguez Larreta pidió que sea la Ciudad y no el Gobierno quien regule a Edenor y a Edesur

escuchar

Al participar de una conferencia de prensa en el marco del C40, la cumbre internacional que tiene al cambio climático entre sus principales ejes, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió este viernes que sea la ciudad de Buenos Aires y no el Gobierno nacional quien regule a Edenor y a Edesur, las empresas proveedoras de energía eléctrica.

Ante alcaldes de todo el mundo, el mandatario porteño dijo que esa es una “particularidad” con la que debe lidiar y aseguró no tener “autoridad” frente a las medidas que puede tomar en esa dirección para luchar contra el cambio climático.

Larreta hizo la exposición cuando un periodista le mencionó que en la Ciudad el 55% de los gases de efecto invernadero provienen del consumo eléctrico y le consultó cómo pueden hacer los distritos para cambiar su política climática sin depender del Gobierno nacional, de ser esto posible. Ante ello, el funcionario contestó: “En la Capital tenemos la particularidad de que el sistema eléctrico está regulado por el Gobierno nacional; eso en algún punto tiene que cambiar. Todas las provincias en la Argentina regulan su propio sistema eléctrico. Entonces, creo que es un tema coyuntural”

Tras ello, agregó: “Hoy no tenemos autoridad sobre esto y no lo no podemos hacer sin el acuerdo del Gobierno. Esperamos que más temprano que tarde se consolide el traspaso de la regulación y ahí sí vamos a poder operar sobre uno de los principales factores que hace al cuidado del cambio climático”.

Más allá de esa situación en particular, Larreta destacó que la Ciudad “ya está haciendo muchas cosas”, entre las que consignó la promoción de la movilidad sustentable, del Metrobús, de la bicicleta, las peatonales, el traspaso de la iluminación pública a Led, la promoción de separación y reciclado de la basura y la creación de más de 110 hectáreas de espacio libre, verde y gratuito. “En lo que está a nuestro alcance hemos avanzado y mucho y está en línea con el compromiso que tomamos de llegar a la carbononeutralidad en el 2050, una de las razones por las que Buenos Aires fue elegida para hacer este importante encuentro”, remató.

Lo principales ejes del C40

Recuperación verde, justa e inclusiva con creación de empleo; ciudades y financiamiento sustentable y la relación entre la alimentación y el cambio climático fueron los principales ejes de la segunda jornada de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, que reúne a más de un centenar de funcionarios municipales en Buenos Aires.

“Sus ciudades, probablemente, están contribuyendo altamente a los gases de efecto invernadero”, se vuelven “vulnerables a desastres naturales” y se “sofocan debido a la contaminación del aire”, apuntó durante la exposición de apertura María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

La especialista agregó que los hospitales de las distintas ciudades se llenan de “pacientes expuestos a la contaminación, con cáncer de pulmón y enfermedades infecciosas” y añadió: “Si bien la buena noticia es que hacemos diagnósticos, también nos preguntamos qué hacer”.

A través de una conexión virtual desde Ginebra, Neira pidió a los mandatarios presentes que “promuevan un transporte sustentable”. “Los combustibles fósiles nos están matando”, afirmó y remarcó que “cuanto más se promueve el ciclismo baja el nivel de diabetes y los problemas relacionados a la salud mental”. “Habrá resultados magníficos”, aseveró.

Durante el encuentro también expusieron la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; Martina Otto, secretaria de la Coalición de Clima y Aire Limpio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Rafal Trzaskowski, alcalde de Varsovia, entre otros especialistas y mandatarios.

El C40 continúa esta mañana con sesiones temáticas sobre “emisiones de metano y consumo; finanzas verdes y colaboración entre ciudades” y por la tarde con la jornada “Financiando la transición verde”.

LA NACION