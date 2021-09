Ante la ONU, Alberto Fernández reclamará por la deuda con el FMI, con críticas Macri

En el debut de Santiago Cafiero como nuevo canciller, y mientras discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los términos de un nuevo acuerdo, el presidente Alberto Fernández definió con su hasta ayer jefe de gabinete los lineamientos de su segundo discurso ante las Naciones Unidas, que hará hincapié en una solución al “problema insostenible de la deuda de los países de renta media” y calificará el millonario préstamo que el organismo internacional cedió al gobierno de Cambiemos como “tóxico e irresponsable” . El Presidente expondrá a las 17.

Fuentes oficiales confirmaron que el Presidente tendrá a la deuda como eje central de su discurso. De modo virtual, al igual que el año pasado, Fernández hablará ante la Asamblea General de la ONU de la necesidad de una “reconfiguración de la estructura financiera global” para resolver el endeudamiento. A diferencia del año pasado, y a tono con el período electoral que atraviesa el país, Fernández aprovechará la vidriera internacional para cuestionar no sólo al FMI “y el rol que ha jugado” en los últimos años sino también al gobierno de Mauricio Macri por el préstamo de U$S 44.000 millones que le concediera para afrontar la crisis financiera que comenzó en abril de 2018.

Además de la deuda, y al igual que el año pasado, el Presidente hablará de la pandemia, con críticas a la “inequidad en la distribución de vacunas en el mundo” , luego de las reiteradas críticas a los acuerdos que su gestión hiciera con el Instituto Gamaleya de Moscú, y la farrragosa discusión con la farmacéutica Pfizer, finalmente resuelta en las últimas semanas.

Habrá menciones a la necesidad de atacar el cambio climático, un tema caro a la administración de Joe Biden en Estados Unidos, y al trabajo por “derechos humanos de género y contra la discriminación a las minorías”. También al igual que el año pasado, se reiterará el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y la insistencia ante Gran Bretaña para que acepte reiniciar conversaciones pacíficas con Argentina, en los términos de la resolución 2065 de la ONU. Y en la “lucha contra el terrorismo”, enfatizará la necesidad de combatirlo con “respeto del derecho internacional”, y volverá a pedir “colaboración” de distintos gobiernos, entre ellos Irán, para el esclarecimiento del atentado a la AMIA, que en julio de 1994 demoliera la sede comunitaria de la calle Pasteur y causara 85 muertes.

Manzur y Cafiero en Casa de Gobierno Silvana Colombo

Antes de las PASO, el Presidente pensaba ir a la Asamblea General luego de pasar por México, donde tenía planeado asumir la presidencia para 2022 de la Celac, la entidad que agrupa a 33 países de América y el Caribe. Ya antes de las elecciones, el viaje a Estados Unidos había sido reconvertido en una exposición virtual, una decisión anticipada en previo diálogo con Biden y su administración, con quien ensaya un paulatino acercamiento.

Para colmo, la desprolija salida del canciller Felipe Solá, quien se enteró de su desplazamiento en pleno viaje hacia tierras mexicanas, complicó la postulación argentina, y esa elección se postergó para enero. El ya ex canciller-renunció desde México y no asistió a la cumbre internacional- se despidió en el mediodía del lunes de los funcionarios y empleados de la cancillería en un acto dónde abundaron los abrazos y no se escucharon críticas al modo en el que fue desplazado de su cargo.

Ya con Cafiero mudándose al edificio de la calle Arenales, Fernández hará un discurso con muchos puntos en común con el que dio el año pasado, ante el mismo escenario y también de modo virtual.