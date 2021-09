Ya desplazado de la Cancillería, Solá busca en México la presidencia de la Celac para el Gobierno

Pocos pudieron conciliar el sueño en el Hotel Real Polanco de la ciudad de México, donde llegó la delegación argentina para participar de la reunión de la Celac, que agrupa a 33 países de Sudamérica y el Caribe.

El canciller Felipe Solá pensaba en darle allí al presidente Alberto Fernández un “triunfo” en política exterior, luego de meses de negociaciones para lograr la presidencia del organismo a partir de 2022. En el anochecer mexicano se enteró de que esta será su última misión, y que el lunes será reemplazado por Santiago Cafiero, desplazado también anoche de la Jefatura de Gabinete y derivado hacia la Cancillería.

“Si no vamos a ganar, no viajamos”, habían anticipado cerca del Presidente antes del alud de votos en contra que se le vino encima al Gobierno en el domingo fatídico de las PASO. Sin el Presidente, y con la intención de hacerse con la presidencia del organismo, Solá viajó a la cumbre con un grupo reducido de funcionarios como su jefe de gabinete, Guillermo Justo Chaves, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, cercano al flamante jefe de gabinete Juan Manzur, y el vocero Lisandro Sabanés. Más allá de lograr o no el objetivo-Nicaragua ya reiteró su negativa y la presidencia se elige por consenso-la sorpresa y cierto desánimo fueron denominadores comunes al caer la noche mexicana, mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro llegaba de manera sorpresiva y se convertía en “el” dato político de la cumbre.

Antes de cerrar los teléfonos, desde la delegación argentina abrían el paraguas sobre el resultado del cónclave, que se iniciará en el Palacio Nacional de México a las 8 hora local (10 hora argentina). Recordaban que, sólo dos días atrás, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega repetía por escrito que no apoyaría la candidatura argentina, más allá de que “su” candidato, la pequeña San Vicente y las Granadinas, bajó su postulación días atrás.

18-09-2021 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, antes de la cumbre de la CELAC.. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha desplazado a México para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará este sábado, aunque inicialmente su participación no estaba confirmada.

“El gobierno de Argentina se convirtió en instrumento del imperialismo norteamericano subordinándose a sus intereses hegemónicos”, afirmó el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, enojado por la postura argentina de rechazo a las violaciones a los derechos humanos y encarcelamiento de disidentes opositores, a pocas semanas de las elecciones en las que el sandinismo buscará otro período en el poder.

Se derrumbaba así un paciente trabajo de negociación subterránea para que Fernández pudiera obtener un triunfo diplomático, en una entidad que pretende ser el contrapeso regional-sin Estados Unidos ni Canadá-de la OEA que encabeza Luis Almagro. La estrategia incluyó, entre otras iniciativas, dos delegaciones humanitarias de Cascos Blancos a Haití y Cuba, a quien también se le comenzó a vender harina esta semana.

Más allá de obtener o no la presidencia del organismo-la elección podría postergarse hasta enero-desde la delegación afirmaban que sí habrá un pronunciamiento de la Celac en favor de los derechos argentinos en las Islas Malvinas.

Mientras Solá (que participó de varias de las reuniones en Casa Rosada que siguieron a la derrota electoral) viajaba a México, los rumores sobre su salida se aceleraron. Durante la jornada circularon los nombres de Jorge Arguello, actual embajador en Washington, o Jorge Taiana, reciente ministro de Defensa, como eventuales reemplazantes.

Nadie, o casi nadie, tomó en cuenta a Cafiero, que se mudaría al Palacio San Martín con varios de sus principales actuales colaboradores en la jefatura de gabinete, algunos-como su vocero Javier Porta-con experiencia diplomática por haber ejercido ese rol con Taiana como canciller, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. ¿ Se profundizará el acercamiento a Estados Unidos, esbozado en las últimas semanas, o retornarán los gestos amistosos hacia Venezuela, Nicaragua o Cuba? Nadie se atrevía, por el momento, a dar una respuesta concluyente.