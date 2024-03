Ante las críticas, el Gobierno defendió la postulación del juez Lijo para la Corte y negó un pacto de impunidad con Cristina

Escuchar

Ante las críticas que despertó la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que “ ahora es difícil que haya una mujer ” en el alto tribunal. Además, hizo una cerrada defensa del candidato oficial y negó que exista un pacto de impunidad con Cristina Kirchner para conseguir sus votos en el Senado a cambio de que no prosperen las causas penales de la expresidenta.

“No tengo idea, ni conocimiento de esto. Lo que pasa es que se dicen muchas pavadas. Algunos periodistas publican pavadas, dicen cosas que no existen, nadie llama para preguntar”, contestó el ministro cuando lo consultaron sobre las sospechas de un pacto con el kirchnerismo, como circula en ámbitos de la propia Corte Suprema.

El ministro fue invitado a disertar en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires en los salones del Libertador Hotel. Allí, ante las preguntas de la periodista Clara Mariño, Cúneo Libarona señaló: “No me consta, ni la Oficina Anticorrupción, ni la UIF [Unidad de Información Financiera], ni yo mismo recibí una indicación en ese sentido”, sostuvo cuando lo consultaron sobre el eventual entendimiento con el kirchnerismo y aclaró que él mismo no conoce ni estuvo nunca con Cristina Kirchner.

Cúneo Libarona elogió a Lijo como candidato, sin embargo tomó distancia de su postulación y en dos ocasiones dijo que fue el Presidente Javier Milei el autor de la propuesta, y que en su carpeta de candidatos había al menos cuatro mujeres para ese cargo en la Corte.

Cuando le preguntaron si era posible que hubiera una mujer en la Corte, respondió: “Ahora lo veo difícil, había cuatro candidatas que para mí eran buenísimas, pero es un prerrogativa el Presidente postular al juez de la Corte”. No obstante afirmó que “ ahora se baraja el nombre de una mujer para al Procuración. Está siendo sometido a estudio”.

El Gobierno postuló para la Corte al juez Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, decano de Derecho en la Universidad Austral. La postulación de Lijo levantó una lluvia de críticas, entre ellas de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamérica y de los empresarios de IDEA.

No obstante, Cúneo Libarona afirmó: “Como juez federal tiene el respeto de sus pares (en un edificio donde no prima la cordialidad), sus secretarios lo elogian, los empleados lo quieren, los chicos que entran a tribunales quieren trabajar en su juzgado porque aprenden. Los fallos del doctor Lijo se basan en el derecho, no sé cuántos de los que lo critican leyeron sus sentencias; yo leí al menos 100. En la Cámara Federal confirman sus decisiones al menos en un 70 u 80 por ciento, sus fallos tienen lógica y armonía”. Y remató: “Tiene todas las condiciones dadas para desarrollarse en este campo”.

Señaló que a Lijo lo conoce desde los 19 años, cuando lo atendía en mesa de entradas, cuando era secretario de la Cámara Federal y se acercaba a hablar con los letrados que lo consultaban y luego como juez federal y Cuneo Libarona como litigante en su tribunal,

Asimismo, los rotarios lo consultaron sobre los nombres de los postulantes que se barajan para ocupar la Procuración General de la Nación, cargo vacante dedde 2017 y que actualmente desempeña el procurador interino Eduardo Casal. Esta semana fuentes del Gobierno confirmaron que entre los nombres que están a estudio y que requieren también los votos de los dos tercios de los senadores se encuentran el juez de la Casación Mariano Borinsky, el fiscal general de la Ciudad Juan Bautista Mahiques y el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra.

“ No tengo ningún apuro . Ya varios nombres están en estudio como ocurrió con la Corte: no tengo apuro pero los medios dan cuenta de tres nombres que los escuche más por parte de ellos y no por parte del Estado, como si los analizara”, señaló. No obstante esta misma semana otras fuentes oficiales señalaron que esos postulantes estaban bajo análisis.

En ese momento es cuando expresó: “ Ahora se baraja el nombre de una mujer para la Procuración. Está siendo sometido a estudio ”.

Asimismo el ministro explicó que sus objetivos son la implementación del nuevo Código Procesal Penal federal en todo el país, el juicio por jurados y la cobertura de vacantes en el Poder Judicial nacional y federal que llega al 33 por ciento. Señaló que tiene para enviar los pliegos de entre 60 y 70 jueces para ser designados por el Senado, y que se está reuniendo con gobernadores y representantes de la oposición para conseguir los votos necesarios de modo que sean aprobados. En el Senado confirmaron que los pliegos aún no fueron enviados.

Sostuvo también que está trabajando en un proyecto de ley anticorrupción que aumente las penas para esos delitos, el decomiso de bienes, y la imposibilidad de que los condenados puedan postularse para cargos públicos, una figura que se conoce como “ficha limpia”.