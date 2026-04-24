Kicillof asumió la presidencia del PJ Bonaerense, sin la participación de Máximo Kirchner

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof asumió formalmente esta tarde la presidencia en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en un cónclave cerrado donde la nota destacada fue la ausencia de Máximo Kirchner, titular saliente del partido.

Del encuentro sí participan consejeros de La Cámpora como Mayra Mendoza, enfrentada con Kicillof, y el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco.

Bianco reconoció, al llegar, que aún hay serias diferencias en el partido: “El peronismo llega como llega tras dos derrotas nacionales”, dijo. “Para cualquier fuerza política no es gratuita y placentera. En cualquier fuerza política genera discusiones y debate sobre las responsabilidades sobre las decisiones que se tomaron”.

Por el contrario, Kicillof evitó profundizar las diferencias y bajó las expectativas respecto de un aval a su candidatura presidencial para 2027: “Vamos a hablar de afiliaciones y de formación”, señaló el mandatario, pese a que ayer había dicho estar resuelto a ser una alternativa nacional a Javier Milei, durante un acto del Movimiento Derecho al Futuro.

Axel Kicillof, ministros e intendentes se reúnen en el PJ Bonaerense en La Plata Ignacio Amiconi

En igual sentido Bianco aseguró: “No hay una candidatura de Kicillof presidente. Por ahora. El año de las candidaturas es 2027. Este es año de construcción política. Veremos para el año que viene si hay una figura de consenso o si hay varios candidatos. Hay varios compañeros que tienen legítimamente tiene ganas de ser candidatos a presidente. Se respeta”.

El gran ausente de la asunción de Kicillof fue Máximo Kirchner, quien se mostró en Santa Fe en otra reunión simultánea de armado nacional paralela a la renovación de autoridades en el PJ Bonaerense. “No estaba formalmente invitado”, dijo Bianco. “Es su decisión política”, agregó.

A kilómetros de distancia del partido que dejó de presidir, Kirchner dijo en Santa Fe: “Vengo a escuchar a los compañeros. Estamos acá para escuchar” lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar, y para poder desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saca a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada”.

Máximo Kirchner estuvo en Santa Fe mientras Axel Kicillof asumió la presidencia del PJ Bonaerense.

“No tenemos que pensar en espacios que sean simplemente antiMilei, ni antinada- dijo Kirchner desde el municipio de María Teresa, al sur de Santa Fe-. Tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría.”

La convocatoria formal del Partido Justicialista Bonaerense es para la “distribución de cargos” y análisis de la situación política actual. Se descuenta que habrá un documento en contra del gobierno de Milei.

La reunión es a puertas cerradas y bajo un clima de máxima tensión donde se ven las caras los distintos espacios que mantienen un enfrentamiento. En particular los seguidores de Cristina Kirchner y de Kicillof como socios antónimos de un mismo espacio político.