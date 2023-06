Ante los empresarios, Javier Milei habló de la importancia de tener muchos legisladores libertarios

escuchar

En una nueva prueba ante el empresariado, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó hoy ante la cúpula del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) los ejes del plan económico y político que tiene en mente aplicar en caso de llegar a la Casa Rosada. El economista desmenuzó su proyecto ante las autoridades de las principales cámaras de la industria, la construcción, el campo, la bolsa y el comercio , que se reunieron en el Alvear Palace Hotel.

En un discurso decididamente de campaña, Milei se mostró confiado de la cantidad de diputados nacionales “liberales” que ingresarán al Congreso y se despachó, entre líneas, con dardos contra Juntos por el Cambio: “Si yo puedo elegir la primera marca o un sustituto defectuoso, me parece que me quedo con el original, no con una copia falsa”.

En ese sentido, y luego de palabras de agradecimiento dirigidas a su exjefe allí presente, Eduardo Eurnekian, al recordar su paso por Corporación América, el dirigente defendió el capitalismo y sostuvo que si continúa “el socialismo”, tanto “de buenos modales o de malos modales”, el “único futuro” posible sería el de “la más absoluta de las miserias”.

Es que la alocución del libertario, que se extendió por casi una hora, estuvo centrada principalmente en criticar a lo que denomina “el modelo de la casta”. “Detrás de este modelo, que explica la decadencia argentina, lo que se encierra es una frase que dice ‘donde hay una necesidad, nace un derecho’. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las necesidades son infinitas y cuando hay un derecho alguien lo tiene que pagar”, lanzó el líder de La Libertad Avanza, quien subrayó la existencia de “un conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos”.

“Los políticos suelen pedirle votos para que les den el poder de arreglar sus vidas. Nosotros tenemos un concepto distinto. Nosotros les pedimos los votos para devolverles a ustedes el poder de que sean los arquitectos de su propio destino, para bien o para mal”, sentenció.

En esa línea, se mostró confiado con que La Libertad Avanza va a contar, a partir de diciembre, con “una cantidad enorme de diputados liberales”. “Vamos a tener un Congreso de lujo”, alardeó. Y mencionó a sus precandidatos a legisladores presentes entre el auditorio: Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Marcela Pagano y Juan Nápoli, “personas que trabajan en este maravilloso grupo que es La Libertad Avanza”.

“Y, como si todo esto no fuera poco, también está la maravillosa [precandidata a vicepresidenta] Victoria Villarruel, que me acompaña en esta fórmula presidencial”, añadió Milei, mientras entre las mesas del salón principal deambulaban Carolina Píparo, su elegida para disputar la gobernación bonaerense, y el precandidato libertario a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra.

Milei había llegado al Hotel Alvear Palace, ubicado en el barrio de Recoleta, pasado el mediodía y acompañado de su asesora de imagen personal y ahora precandidata a diputada, Lilia Lemoine. En el Hall fue recibido por Marcos Pereda, el presidente del Cicyp, con quien se fundió en un abrazo.

Sin embargo, lo primero que quiso el economista fue despejar una duda logística. “¿Habrá lugar para Karina?”, le preguntó a Pereda. Es que su hermana no había sido confirmada desde un principio debido a que tenía otros compromisos. Luego tomaron el ascensor y subieron al primer piso, en la previa de lo que sería su discurso ante un grupo número de empresarios.

