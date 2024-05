Ramiro Marra: su vínculo con Karina Milei, “el triángulo de hierro” y Sturzenegger en el gabinete

Escuchar

El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra se refirió al vínculo que tiene con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y evaluó también el “triángulo de hierro”, el concepto utilizado por el presidente Javier Milei para referirse a la conexión que él tiene con su hermana y con Santiago Caputo. También habló del expresidente Mauricio Macri, del gobernador Axel Kicillof y del dirigente social Juan Grabois.

“Desarrollamos un éxito, tuvimos un objetivo y eso nos va a unir de por vida”, respondió el diputado durante la entrevista en Mesa Chica, el programa que conduce José del Rio por LN+, cuando le consultaron por su relación con “El Jefe”. “El objetivo que teníamos era sacar al kirchnerismo, así que tenemos una cercanía que nunca se va a poder sacar de encima”, relató y en la misma sintonía explicó que el éxito lo tuvieron “por las ideas”.

“El concepto de fuerzas del cielo viene de ahí, no es la cantidad de personas, sino las fuerzas que vienen del cielo: el espacio puede tener caras o personas pero lo importante es que pusimos ideas”, agregó.

En medio de las versiones cada vez más fuertes sobre eventuales cambios en el equipo de Gobierno y a la salida de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete, Marra remarcó que a pesar de que la discusión gire “alrededor de nombres propios, hay que destacar que el equipo funcionó”. Sin embargo, enfatizó en que “si el director técnico, que es el Presidente, decide cambiar a uno es para mejorar”.

En esa línea, sobre las hipotéticas modificaciones en el equipo de Gobierno, subrayó que “el liberalismo habla del progreso en base a la competencia”. Y puntualizó en la posibilidad de que Federico Sturzenegger, a quien definió como “una persona que está ayudando desde hace tiempo en este proceso de desregulaciones”, pase a formar parte del gabinete que hasta el momento lidera Nicolás Posse.

“Hay que destacar que no vino a cambio de un cargo cuando todo su currículum daba que podía serlo. Pudo haber sido ministro hace meses pero no lo fue porque decidió traer propuestas y no venir por un cargo”, expresó.

En ese sentido, el referente de LLA descartó que el pequeño círculo en extrema confianza con el que se maneja el titular del Ejecutivo implique un “achique del Gobierno”. “Son diferentes grupos de confianza que uno va estableciendo, en este caso se cruzan cuestiones de la vida personal y política”, justificó.

Más allá de las cuestiones políticas, Marra observó un escenario económico en el que “cada vez hay menos sobresaltos” producto de que se empezaron “a ordenar las variables”. Y si bien admitió que “hay muchos argentinos que la están pasando mal”, señaló que “este proceso es el correcto y la tendencia empezó a cambiar”.

“Este es un gobierno que dice la verdad, que es muy sincero, desde la campaña. Nunca dijimos que iba a ser fácil y los argentinos tomaron la decisión de acompañar y saben que las decisiones son las correctas”, argumentó.

Macri, Kicillof y Grabois

En un ping-pong de preguntas y respuestas, el legislador definió a Mauricio Macri como “un expresidente que entendió que los argentinos decidieron era lo correcto, y que decidió darle apoyo a este Gobierno, que entendió que había otra oportunidad no para el sino para los argentinos”. Por el contrario, definió a Juan Grabois como “una persona que se disfrazó de pobre para hablar en nombre de los cuando no le dieron esa potestad”, y puso en la vereda opuesta de Milei a Axel Kicillof luego de la seguidilla de declaraciones que se hicieron uno al otro entre el jueves y el viernes.

“La comparación entre la gestión de Kicillof y lo que hizo este gobierno en este tiempo, la diferencia es abismal. Este tipo de personajes está pensando en intereses político-electorales y no en hacer bien las cosas, está en la calesita de los cargos y empieza a generar discrepancias y no en tratar de ayudar a los bonaerenses”, dijo sobre el mandatario provincial.

