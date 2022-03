Apertura de sesiones 2022: los cinco puntos claves del discurso de Alberto Fernández

El acuerdo con el FMI y los dardos a la oposición

El anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue el elemento central del discurso del Presidente. “Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en 2026 para terminar en 2034″, dijo Fernández.

Pero dicho anuncio estuvo cargado de críticas al gobierno de Mauricio Macri, y mientras Fernández comunicaba que el acuerdo será enviado al Congreso y pedía el apoyo de todos los bloques en el Congreso, culpabilizaba a la oposición por el endeudamiento, en lo que resultó el momento más álgido del discurso, cuando se retiró el bloque de Pro del recinto.

La información sobre el acuerdo estuvo precedida por un señalamiento a cómo fue contraída la deuda. “Propongo recordar como llegamos hasta aquí. En el año 2018 el entonces presidente Mauricio Macri, decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por un monto total de 57 mil millones de dólares. Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda”, dijo el Presidente.

Las distintas facciones del oficialismo aplaudían, mientras los representantes de la oposición escuchaban con caras serias, y Cristina Kirchner sonreía.

Minutos después de haber anunciado el esquema de pagos, Fernández retomó el tema del endeudamiento y emitió un mensaje a la Justicia por el acuerdo con el FMI. “El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”.

Esa misiva motivó que, entre gritos y abucheos, gran parte de los diputados opositores de Juntos por el Cambio se retirasen del recinto. Mientras Cristina Kirchner sonreía, Fernández retomó el discurso.

Además de la hostilidad con la oposición, el anuncio del acuerdo también incluyó un guiño al sindicalismo y un mensaje al sector privado. Fernández descartó la posibilidad de una reforma laboral y de una reforma previsional. “Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada”, dijo el Presidente, mientras la transmisión enfocaba a Luana Volnovich, titular del PAMI y a Fernanda Raverta, titular de la Anses.

“Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral”, dijo después el Presidente en un mensaje para sindicalistas y empresarios. “Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación. El futuro de los argentinos y argentinas que trabajan lo hemos defendido y lo vamos a defender de manera inclaudicable”. Aplaudían Héctor Daer, Antonio Caló y Pablo Moyano desde su palco.

La recuperación económica

La recuperación económica fue otro de los pilares del discurso. Además del acuerdo con el FMI el Presidente anunció el plan denominado “Nueve Misiones Industrializadoras”, el envío al Congreso de la Ley Empleo Joven, el otorgamiento de créditos y la inclusión de cooperativas en las obras públicas.

“Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas que el Estado realiza. Es necesario impulsar su inclusión a través de un monotributo productivo que simplifique su formalización”, dijo.

El Presidente también sostuvo que se buscan convertir los planes sociales en empleo formal a través de la formación de oficios, capacitaciones y fomento de la terminalidad educativa mediante la integración de la economía popular y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas.

“Mientras alguien la necesite, la asistencia del Estado seguirá presente. Pero es hora de que los argentinos y argentinas que puedan hacerlo, vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales. Debemos saber que ese trabajo existe en la informalidad y que hasta aquí, no ha sido regularizados adecuadamente”, dijo.

Reconoció la gravedad que constituye el alto índice de inflación -que durante 2021 arrojó un 50,9 por ciento- y dijo que atacará todos los factores que la provocan. ”La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno. Hay muchos factores que inciden en la inflación y todos tienen que ser atacados coordinadamente”, dijo.

Críticas a la Justicia

El disparador de los dardos contra el Poder Judicial, específicamente contra la Corte Suprema de Justicia, fueron los tiempos de la Justicia para abordar las cautelares que impiden el aumento de las tarifas de las telecomunicaciones. Dijo que la Justicia y la Corte tienen frenado abordar esos aumentos. Habló así, una vez más, de “complicidad entre el Poder Judicial y el poder económico”.

Esa mención dio lugar a una serie de críticas contra el funcionamiento de la Justicia y, una vez más, Fernández le pidió al Congreso que avance con una reforma de la justicia federal. Y dijo que debería modificarse la integración de la Corte.

“La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo. Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial”, dijo.

A un lado del recinto lo escuchaban los cuatro ministros del máximo tribunal, serios pero poco expresivos. Aún así, las críticas a la Justicia fueron menos virulentas que las que vociferó Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado.

En ese tramo del discurso, abocado a las cuestiones institucionales, el Presidente buscó destacar que “en la Argentina de hoy no hay espionaje político” y anunció que enviará al Congreso una ley para reformar el sistema de inteligencia. No obstante, no hizo alusiones precisas a las causas por espionaje ilegal contra exfuncionarios del macrismo. En ese momento, los legisladores de Pro ya se habían retirado del recinto.

La segmentación de subsidios

“Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios.”

Con otra alusión a Mauricio Macri, Fernández se refirió a la quita de subsidios para un determinado sector. “Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, dijo.

La alusión a la guerra en Ucrania

Por primera vez, el Presidente calificó, en la introducción al discurso, al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania como invasión por parte del Kremlin, cuando pidió un minuto de silencio por las víctimas de la guerra y del coronavirus. La oposición le había pedido a Cristina Kirchner un minuto de silencio, pero fue el Presidente quien concedió la iniciativa por las víctimas de la guerra y del coronavirus

“La paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas”, dijo Fernández.

“Si el mundo no comprende que es este el momento preciso en que debemos darle una oportunidad a la paz y que debemos construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos”, completó.