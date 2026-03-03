El Gobierno no planea denunciar en la Justicia el supuesto “golpe” que Milei dijo que le hicieron

Pasadas las 21.30 del domingo, y en medio de su confrontativo discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei apuntó durante largos minutos a los representantes de la oposición kirchnerista que lo hostigaba a los gritos desde sus bancas. En su arremetida, incluyó a empresarios, opositores y hasta “propios”, a los que acusó de golpistas sin dar pruebas.

“Durante el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este gobierno y les salió mal”, les advirtió con tono enérgico, incluyendo en la eventual confabulación a eventuales “socios empresarios y mediáticos que se resisten al cambio”. La acusación de “golpistas”, que Milei repitió en cuatro oportunidades, incluyó fechas (marzo, mayo y septiembre del año pasado, esta última luego de la derrota electoral libertaria en la provincia de Buenos Aires) y nombres, como el del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien había afirmado que “este Gobierno no puede llegar a 2027” y la senadora nacional de esa provincia Florencia López, que en medio de una discusión parlamentaria con la senadora Patricia Bullrich hizo referencia al “helicóptero” que se llevó a Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.

Para completar el cuadro, y ente sus apuntes y frases improvisadas, el primer mandatario hizo una referencia explícita a “propios” que “soñaban con abrazar el sillón de Rivadavia”, en alusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que lo miraba a sus espaldas sin mover un músculo. Hacia el final de sus acusaciones acerca del “embate desestabilizador” en su contra, que la “ayuda” de Estados Unidos pudo frenar, Milei expresó su deseo de que la Justicia, como ocurrió con el fiscal Carlos Stornelli y su denuncia contra Quintela, avance también “sobre quienes pudieran ser sus beneficiarios, directos e indirectos, de dichas acciones”, en otro dardo que pareció teledirigido a su antigua compañera de fórmula.

La mirada de Javier Milei a Victoria Villarruel

¿Qué hará el Gobierno con la denuncia presidencial sobre un golpe de Estado? “Por supuesto que si tuviéramos pruebas concretas y tangibles, lo denunciaríamos en la Justicia. Pero es difícil que aparezca un papel con los pasos de una estrategia para voltear un Gobierno”, contestaron muy cerca del Presidente. “Pero no hay dudas, en base a cosas que pasaron y a comentarios que nos llegaron, de que hubo un intento de desestabilización muy claro, que por suerte fracasó”, razonó la fuente, con despacho en Balcarce 50.

Ningún fiscal actuó de oficio ante las denuncias que hizo el Presidente ante el Congreso.

“Está clarísimo que Javier piensa todo lo que dijo, está convencido de que varios sectores lo quisieron voltear. Y lo que hizo con el discurso fue justificarse ante la gente, diciendo: ellos son los malos, los que me quisieron voltear, y por eso los insulto y los descalifico”, evaluó un amigo del Presidente, que conoce su pensamiento.

La inclusión de Villarruel, de vínculo de no retorno con Milei, en el supuesto complot quedó más que claro, al menos en el intercambio virtual que la vicepresidenta tuvo hoy con el exministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, quien utilizó sin eufemismos el término “golpista” para retrucar los argumentos de su ocasional contrincante. “Si te ofrecés a la oposición para abrir el Congreso y sancionar y debatir leyes que hieren el programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te convertís?, dijo el diputado mendocino. ”Debe haber pensado en ser presidenta. No actuó como lo demanda la Constitución. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas“, dijo Petri al canal TN, en línea con el párrafo del discurso presidencial que aludió al “ataque coordinado entre el Congreso de la Nación sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres”. Un combo que según su visión “generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto”.

“No sabemos si Petri tiene pruebas concretas, pero está claro que la vicepresidenta está haciendo lo contrario de lo que prometió cuando juró el cargo y para lo que fue votada: ayudar al Presidente a gobernar”, destacó una alta fuente oficial, quien descartó que el Gobierno esté propiciando la renuncia de Villarruel.

“No está en la agenda del Gobierno provocar que Villarruel renuncie”, recalcaron desde Balcarce 50. A la vicepresidenta le reprochan viejas “traiciones” como un antiguo vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. Según está convencido el Presidente, la vicepresidenta fue parte del supuesto plan para derrocarlo y quedarse con el poder.