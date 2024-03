Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– En medio de las tensiones entre los gobernadores patagónicos y el presidente Javier Milei, Alberto Weretilneck abrió hoy las sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro con advertencias a la Casa Rosada. “No permitimos que nos dividan ni que la Nación nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Que nadie defina el proyecto de provincia fuera de nuestros límites. No queremos que nos digan quiénes debemos ser”, dijo el exsenador nacional, que supo ser un aliado de Cristina Kirchner en el Congreso.

El gobernador rionegrino aprovechó su discurso para responder a lo que denominó “la cantinela” del gobierno nacional: “Dicen todos los días que el déficit público causa la inflación. ¿Cómo se financia el déficit? O se endeuda el Estado o se emite moneda. Nosotros no estamos endeudados ni emitimos moneda, por lo tanto, no somos responsables de lo que está pasando en el país”.

Durante la primera parte de su discurso, que duró unos 45 minutos, Weretilneck indicó: “Nos quieren hacer creer que el problema de la Argentina son las provincias, los municipios y los dirigentes provinciales”. Luego enumeró algunos de los gastos del gobierno central, como las jubilaciones y pensiones, la defensa, las universidades nacionales, la justicia federal y las relaciones exteriores.

“Cuando se analiza el presupuesto nacional, podemos decir que el marco conceptual de lo que será el Estado en este gobierno se remite a estos puntos. La pregunta es qué genera, qué produce, qué hace el gobierno central aparte de estas cosas, que le sirvan al pueblo argentino. Y si analizan, es muy poco”, continuó el gobernador, que estuvo esta semana reunido con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

En contraposición, afirmó que las provincias llevan adelante “la educación pública y gratuita en todas las localidades y parajes, la seguridad pública, la protección del medio ambiente, el transporte, así como la obra pública provincial y municipal”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se abraza con el dirigente sindical Rodolfo Aguiar, líder de ATE nacional y uno de los que activó recientemente un paro contra la gestión de Milei Gob. de Río Negro

En ese sentido, Weretilneck consideró que no se pueden comparar responsabilidades: “Nos dicen que los gobernadores no queremos ajustar, que nosotros somos despilfarradores. Que tiene más importancia una fiesta que esto que hacemos todos los días. En el último año, el déficit público del gobierno central es del 2,9% del PBI. Ese primer número sirve para eliminar esta estafa mediática que sufrimos cada día. Además, las provincias tenemos un superávit fiscal del 0,6% y, si le sacamos el pago de la deuda, llega al 1%. No somos las provincias ni los municipios los que generan el déficit público del que tanto habla el gobierno central”.

El gobernador agregó que, “de los 406 mil millones de dólares que debe el país, el 85% es deuda pública nacional, y solo el 5,2% es deuda de las provincias y los municipios”. También afirmó que el 24% del gasto público nacional es del gobierno nacional, mientras que el 15% corresponde a las provincias y el 3% a los municipios. “No impactamos en el gasto público del país”, sentenció Weretilneck.

Petróleo y gas

Del mismo modo, se refirió a la quita de fondos educativos y al freno en la obra pública nacional: “Si la decisión del Gobierno es que no va a mantener nuestras rutas, tenemos un serio problema en nuestro funcionamiento como provincia”.

Además de ratificar que Río Negro tiene una “pertenencia indisoluble a la Patagonia”, Weretilneck remarcó que la región “le da al país el 98% del petróleo que genera y el 97% del gas que calefacciona a los argentinos”.

Finalmente, indicó que las acciones de Milei se enmarcan en los “mayores agravios de los que tenga recuerdo” la Patagonia. “No sólo por haberle robado 13 mil millones de pesos en un solo mes a la provincia de Chubut, sino por haber tratado a su gobernador, que es su representante, de un ‘pobre chico’. Fíjense hasta dónde ha llegado la degradación republicana y democrática en solo 90 días”.