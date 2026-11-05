Aprueban un proyecto de Kicillof para crear una empresa estatal de producción de medicamentos

El Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción este jueves a un proyecto del gobernador Axel Kicillof para crear una empresa estatal bonaerense de producción de medicamentos. La iniciativa avanzó con los votos del peronismo y el rechazo de los bloques de la oposición, que cuestionaron la creación de nuevas estructuras públicas y sus gastos.

La iniciativa que aprobó el Senado provincial y giró a la Cámara de Diputados bonaerense establece la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, que será una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria.

Según el proyecto −impulsado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak−, la nueva empresa se dedicará a la producción de “todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos asociados a su objeto, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos domisanitarios, cosméticos y cualquier otro insumo necesario para la salud”.

El recinto del Senado, este jueves Senado bonaerense

La producción de la empresa estatal de medicamentos provincial se destinará, “prioritariamente, al abastecimiento de servicios de salud públicos provinciales y municipales”. Se financiará, entre otras fuentes de recursos, con el producido de la comercialización de los productos que desarrolle y aportes del Poder Ejecutivo provincial.

En la sesión conducida por la vicegobernadora Verónica Magario (presidenta del Senado provincial), la iniciativa tuvo el respaldo del bloque del peronismo (tiene 24 integrantes, en un cuerpo de 46 bancas) y fue rechazada por la oposición. Votaron en contra las bancadas de La Libertad Avanza, Pro, Hechos (el sello que impulsan los hermanos Manuel y Santiago Passaglia) y Unión y Libertad (bancada que lidera Carlos Kikuchi).

“No identifica fallas reales del mercado de abastecimiento, no limita qué medicamentos van a producir. Interviene en toda la cadena de producción, donde ya existen empresas privadas que lo hacen y funcionan bien. Y prevé aportes sin límites de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, dijo la senadora Analía Balaudo (La Libertad Avanza).

En agosto, Kreplak defendió el proyecto de la empresa de medicamentos en la Comisión de Salud del Senado provincial Senado bonaerense

María Emilia Subiza, del bloque Hechos, también rechazó la iniciativa en el recinto. “Me pregunto con qué capacidad el Poder Ejecutivo provincial decide crear un laboratorio de gran escala cuando enfrenta una situación crítica en los recursos ya existentes”, señaló y agregó que otro motivo para no votar la iniciativa de Kicillof es “la situación crítica del IOMA”. Desde el mismo bloque, Marcelo Leguizamón recordó que “es un proyecto que ya había ingresado en 2024″ y que, “en aquel momento, le señalamos al ministro que era mucho más simple modificar los procesos burocráticos de la provincia”.

“El proyecto tiene debilidades, entre ellas, una falta de análisis de los costos necesarios, una fuente de financiamiento demasiado general y delegaciones que no corresponden, como que el Poder Ejecutivo pueda hacer el estatuto. El proyecto no aclara cuántos directores va a tener la empresa”, cuestionó, al hacer uso de la palabra luego de la aprobación del proyecto, el senador de Pro Juan Manuel Rico Zini.

El senador Fernando Coronel defendió el proyecto, desde el bloque del peronismo. “Esta empresa se está creando en un marco complejo generado desde el nivel nacional. Cuando se cierran empresas y los trabajadores pierden sus obras sociales, tienen que atenderse en los hospitales públicos. Por otro lado, el gobierno nacional ha eliminado parcialmente el programa Remediar, que proveía a los municipios de una gran cantidad de medicamentos. Lo mismo sucede con los jubilados, a quienes les han quitado medicamentos”, subrayó. Y concluyó: “Permitiría garantizar, desde la Provincia, tener los medicamentos que se necesitan a una velocidad mayor”.