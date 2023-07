Apuesta al pragmatismo. Las razones por las que Grindetti y Santilli compiten sin golpes bajos en la interna bonaerense

escuchar

Con un claro contraste con lo que pasa a nivel nacional, o hacia adentro de algunos municipios, la interna de Juntos por el Cambio (JxC) por la gobernación de Buenos Aires se desarrolla con relativa paz. Si bien es verdad que a Diego Santilli y Néstor Grindetti los une una amistad, las razones de la armonía son de orden pragmático.

Mientras que Santilli, diputado nacional, sabe que corre con una ventaja electoral y apunta a dicotomizar con el gobernador Axel Kicillof para sumar los votos que, estima, no cosechará su precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, Grindetti, intendente de Lanús, se pega a la campaña nacional de Patricia Bullrich y confía en el “efecto arrastre”. Después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, no obstante, confirmaron que trabajarán juntos.

“Definimos nunca atacar a ninguno de los candidatos de JxC, ni en 2021 ni en 2023. Diego [Santilli] no va a mostrar diferencias con Néstor [Grindetti] en público. No cree en ese estilo de campaña”, señaló a LA NACION un vocero del equipo del diputado, que constituyó su fórmula para pelear la provincia de Buenos Aires junto a Gustavo Posse, referente del radicalismo en la primera sección electoral e intendente de San Isidro hace 24 años.

Grindetti y Santilli compartían recorridas por la provincia hasta el año pasado

“El trato es cordial. Fueron juntos ministros de Mauricio Macri en la Ciudad y son parte del Pro desde hace muchos años. El objetivo es el mismo, el tema es el cómo: en la fórmula que promueve Patricia [Bullrich] hay un intendente del conurbano y otro del interior de la provincia, mientras que del otro lado hay una fórmula palermitana y de zona norte del conurbano”, chicaneó un referente del equipo Grindetti, quien lleva de vicegobernador a Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen y parte de la Liga de intendentes del interior que responde al presidente del Comité bonaerense de la UCR, Maximiliano Abad.

Los argumentos subyacentes, sin embargo, esquivan el vínculo de amistad. Desde el entorno de “el Colo” Santilli apuntan a provincializar la elección y desdeñan la potencia de su rival interno. En el equipo de Grindetti, en tanto, ponen el foco en la particularidad de las PASO, y señalan que la disputa se da en el plano nacional, por el exiguo corte de boleta.

Boletas y spots de campaña

“Horacio [Rodríguez Larreta] y Diego [Santilli] querían unidad en la provincia, pero desde el armado de Bullrich no hubo acuerdo”, deslizó a LA NACION una persona del equipo del diputado nacional. Sin embargo, fuentes cercanas a Grindetti subrayaron que detrás de la decisión de ir con boletas separadas también estuvo el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial. “Fue una intención de Diego jugar con lista única, pero no lo logró. Sabe que está en la boleta incorrecta”, señalaron. De esta lectura se desprende que Larreta no quiso compartir con su rival interno el caudal electoral de su candidato en la provincia, clave para una victoria nacional.

La boleta del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, en la que se destaca a quienes postula para la gobernación: Santilli y Posse

La elección bonaerense de 2021 es un antecedente virtuoso para “el Colo”. En esa oportunidad, y con Grindetti como jefe de campaña, venció 6 a 4 en las PASO a Facundo Manes, y en las generales, con un 39,81%, a Victoria Tolosa Paz, la candidata del Frente de Todos, que cosechó un 38,53%.

Santilli tiene claro lo cerca que está de convertirse en gobernador, aunque duda de la tracción de votos que su candidato presidencial pueda sumarle. Por eso, destacaron su fracción de la boleta con un degradé que va de del amarillo al rosa, que distingue a los precandidatos por la gobernación de los demás aspirantes.

“Pensamos que, a diferencia de lo que se cree, que los extremos de presidente o intendente traccionan a los del centro, es al revés, que las candidaturas del centro pueden generar un arrastre general, que beneficiará al espacio de Horacio en las primarias”, indicaron a LA NACION desde el equipo de “el Colo”.

Sé muy bien que gobernar la Provincia es agarrar una “papa caliente”. El que “gobierna” ahora, la terminó soltando. Como hicimos en 2021, este año los que #QueremosLoMismo vamos a recuperar la provincia para su gente y a terminar con años de abandono y decadencia. pic.twitter.com/BwMZBO8317 — Diego Santilli (@diegosantilli) July 13, 2023

En el armado de Bullrich desestimaron esta estrategia. “Nunca las boletas se agarraron por el medio”, argumentaron, a la vez que despreciaron la probabilidad de corte: “El antecedente más fuerte fue en la elección en la que ganó María Eugenia Vidal, y fue del 2%”.

La concurrencia de la elección provincial con la nacional condiciona las estrategias de campaña de uno y otro lado. En el último spot, Santilli se enfocó en destacar los problemas de la provincia sin mostrar en ninguna de las tomas a Rodríguez Larreta, y solo en la última escena apareció su compañero Posse. En contraste, el video promocional de la precandidatura a gobernador de Grindetti lo protagoniza Bullrich, quien detalla los argumentos por los que eligió al intendente para que dispute ese lugar.

“En las encuestas, la competencia se da entre Kicillof y Santilli. No hay registros de otros nombres. Por eso, nos focalizamos en polarizar con el gobernador, que consideramos tuvo una muy mala gestión”, remarcaron en el equipo del diputado.

@PatoBullrich tiene el coraje, las convicciones y las ideas necesarias para encarar los cambios profundos que necesita nuestro país, problemas que en la provincia se intensifican y afectan el día a día de nuestros vecinos. pic.twitter.com/KUJaUhAZoT — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) July 12, 2023

En tanto, una fuente del mundo Bullrich destacó que “la pelea es a nivel nacional”: “Los asuntos de la provincia quedan relegados y es difícil poner el foco en lo bonaerense. El candidato que gane la interna nacional se lleva todo”.

Desde ambos equipos confirmaron a LA NACION que apoyarán la candidatura de su rival interno en un eventual escenario de derrota.

Escenario

En el tablero actual de la interna por la gobernación se destaca una preponderancia de los precandidatos de Larreta en el conurbano bonaerense y algunas grandes ciudades radicales del interior, como Tandil, Lincoln y Arrecifes. En el armado de la exministra de seguridad, en tanto, la mayor presencia se da en el interior de la provincia y en algunas ciudades del Gran Buenos Aires como Lobos y Capitán Sarmiento.

En los únicos dos municipios de la provincia que JxC irá con lista unificada son General Pueyrredón, con Guillermo Montenegro, que aspira a su reelección, y Vicente López, histórico territorio de Jorge Macri, quien postuló a Soledad Martínez para sucederlo. En el primer caso, desde ambos equipos señalaron que Montenegro “supo cultivar un vínculo con los dos precandidatos a presidente”. En el segundo, se dio como un espejo de la postulación de Macri en la Ciudad, apoyada tanto por Larreta como por Bullrich.

En General Madariaga, el intendente radical de JxC, Esteban Santoro, logró sortear la interna e intentará reelegirse con boleta corta. Es decir, su papeleta no tendrá candidato a gobernador ni a presidente, y será acompañado por los aspirantes al Concejo Deliberante.

Temas Elecciones 2023