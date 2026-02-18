Apuro oficialista: avanzó en el Senado la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

En un veloz trámite, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado emitió dictamen esta tarde al proyecto de ley que ratifica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado en enero último y que fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada.

La firma del despacho deja al tratado en condiciones de ser aprobado por la Cámara alta la semana próxima. Si en esa sesión, que podría realizarse el jueves 26 del corriente, el acuerdo consigue mayoría y se sanciona como ley, la Argentina se convertirá en el primer país en ratificar el convenio firmado entre los dos bloques regionales.

El entendimiento fue apoyado por el oficialismo y la oposición dialoguista, que aportó las firmas necesarias para alcanzar dictamen de mayoría. El sector kirchnerista del interbloque peronista quedó en soledad en el rechazo del acuerdo y reclamó un informe del impacto que tendrá en el sector industrial argentino.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur es un tratado de libre comercio que habilitará la eliminación progresiva de aranceles a las exportaciones que pesan sobre gran parte de los productos que la Argentina le vende a países de Europa que integran el bloque.

El tratado fue defendido ante los senadores por Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, quien asistió a la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores acompañado por funcionarios del Palacio San Martín y del Ministerio de Economía.

“El acuerdo triplica nuestra llegada al PBI global, del 10 al 30%, es decir que nuestras exportaciones van a llegar ahora al 30% de los países”, afirmó Brun. En esa línea, el funcionario dijo que el tratado también “incrementará y potenciará nuestras exportaciones a la Unión Europea, un mercado de 450 millones de personas de alto poder adquisitivo”.

En ese sentido, dijo que las exportaciones al bloque europeo “podrán aumentar un 76% en los próximos cinco años y un 122% en los próximos 10 años”. Según Brun, el mayor crecimiento “provendrá de exportaciones de productos emergentes que darán enorme dinamismo a la matriz económica de nuestro país”.

Tras la exposición del funcionario, se generó un pequeño incidente con el kirchnerismo cuando el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa), anunció que pasaba para la firma el dictamen antes de darle la palabra a la senadora Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires).

Juliana Di Tullio. Hernán Zenteno - La Nación

“Muy lindo todo. Ya están pasando a la firma el dictamen cuando nos dicen que mañana (por el jueves) a la una van a recibir a los invitados que propusimos nosotros”, se quejó Di Tullio, que en el inicio de la reunión había pedido invitar a varias cámaras empresarias, como la Unión Industrial y la Cámara de Comercio, para escuchar su opinión sobre el acuerdo.

Ya sobre el acuerdo, la senadora kirchnerista se quejó por el apuro del oficialismo en avanzar sin profundizar en los datos sobre el impacto que tendrá en la industria nacional. Además, recordó que el tratado fue objetado por algunos países europeos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Esto está judicializado, si el dictamen llega a ser contrario es al ñudo que estemos firmando este acuerdo”, se quejó Di Tullio, quien destacó que “el apuro es imprudente, no el Acuerdo”.

“No nos han traído estudio del impacto en cada uno de los rubros en los que nuestro país ha acordado con la UE”, agregó la senadora kirchnerista.

La UCR apoyó de manera enfática el tratado. Lo hizo Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien se manifestó “absolutamente convencido de que hay que avanzar lo más rápido posible en el dictamen”.

Maximiliano Abad Hernán Zenteno - La Nación

Según Abad, el tratado “podría convertirse en la política de Estado más importante de las últimas décadas”. “Es absolutamente trascendental”, insistió el senador radical.

A su turno, Brun respondió los cuestionamientos de Di Tullio. A las suspicacias por el apuro del Gobierno en aprobarlo, le dijo que “este mismo acuerdo tiene en Brasil estado parlamentario” y que se trabaja con Paraguay y Uruguay para que avancen con el tema.

“Cuando habla de desprotección en los sectores industriales argentinos, no es correcto. Brasil y Argentina negociaron numerosas cuestiones específicas para proteger a la industria, previendo distintos plazos para su adaptación competitiva”, concluyó el funcionario de Cancillería.