Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensión interna y victoria del oficialismo en Diputados
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Sale a la luz el problema del liderazgo de Milei
Desde hace mucho tiempo viene llamando la atención el nivel de agresividad con que se despliegan las luchas internas en el oficialismo. Pero el último episodio, el duelo entre Martín Menem y Santiago Caputo a propósito de que salió del anonimato la cuenta “Periodista Rufus”, de la red social X, plantea un inconveniente mucho más serio: la incapacidad que viene exhibiendo Javier Milei para disciplinar a las figuras más relevantes de su entorno. En otras palabras: sale a la luz un problema de liderazgo.
La dificultad que presenta Milei en este caso genera perplejidad. Su imagen hasta ahora era la de un jefe implacable. Alguien capaz de decapitar colaboradores con los que había tenido una relación muy duradera, como Nicolás Posse o Guillermo Francos, sus primeros dos jefes de Gabinete. Alguien que también está en condiciones de desconcertar, con aplicaciones maquiavélicas de frío y de calor, a un aliado como Mauricio Macri. Esas habilidades se están volviendo intrascendentes, ya que quedó al desnudo la parálisis que exhibe el Presidente en el conflicto entre sus dos principales escoltas: su hermana Karina y el “Mago del Kremlin” Caputo. Frente a ellos dos Milei está detenido.
El oficialismo aprobó en Diputados el recorte de subsidios al gas, con promesas de beneficios a gobernadores aliados
Afuerza de grandes concesiones, el Gobierno logró aprobar una limitación de las denominadas “zonas frías” que busca recortar subsidios a la provisión de gas natural en once provincias, incluida Buenos Aires. El proyecto titulado “medidas energéticas” por el Poder Ejecutivo obtuvo 132 a favor, 105 rechazos y 4 abstenciones. Y ahora deberá ser debatido por el Senado.
En la votación en particular, todos los capítulos resultaron aprobados. A cambio, el Gobierno se comprometió a subsidiar la energía eléctrica en provincias del norte y el litoral. Con esta medida, el Gobierno persigue un ahorro fiscal de $272.000 millones. En las “zonas frías” afectadas por el recorte, las facturas para residencias e industrias podrían aumentar al menos un tercio.
Pietragalla fue a buscar a su banca un diputado libertario y Martín Menem tuvo que poner orden
Un episodio de tensión se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados durante la sesión por el recorte de los subsidios al gas cuando el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, exsecretario de Derechos Humanos, fue a buscar a su banca al legislador libertario Gerardo Huesen y el presidente de la Cámara, Martín Menem, debió poner orden.
Después de que Huessen interrumpiera el discurso del diputado de Unión por la Patria (UxP) Rodolfo Tailhade, Pietragalla se levantó de su banca y se apersonó en el bloque de La Libertad Avanza (LLA), donde increpó al legislador libertario.
Pese a su intento por apaciguar la interna, Milei no puede encauzar las disputas y ya afecta la gestión
“Mirá, mejor no me meto“. La respuesta, de un funcionario cercano al presidente Javier Milei sobre las respuestas de los “celestiales” al intento del mandatario de frenar el conflicto entre el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, fue una descripción del clima que se vive en las últimas horas en el Gobierno.
En las más altas esferas de la administración libertaria hubo cuotas de desconcierto por las desautorizaciones vertidas apenas poco después de las declaraciones del mandatario y también la sensación de que, al menos en lo inmediato, “no va a pasar más nada”.
Martín Menem se cruzó con un diputado K que le mostró una careta de Adorni y le habló de Santiago Caputo
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se cruzó este miércoles durante la sesión por el recorte de los subsidios al gas con el legislador del peronismo Aldo Leiva, quien le mostró una careta del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien definió como uno de “los máximos delincuentes de este Gobierno”, y le reprochó las críticas que suele recibir del asesor presidencial Santiago Caputo.
“Dígale que cuando lo agrede a usted, nos agrede a cada uno de nosotros”, le recriminó Leiva a Martín Menem, en referencia a la guerra digital que el sector de Caputo mantiene desde el fin de semana último con el espacio del titular de la Cámara.
Patricia Bullrich se diferenció otra vez de Adorni y presentó por anticipado su declaración jurada
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al presentar su declaración jurada antes de la fecha de vencimiento. Bullrich se convirtió así también en la primera representante libertaria en presentar su declaración patrimonial de bienes.
Así lo confirmó LA NACION de acuerdo al sistema administrativo del Senado, uno de los dos pasos donde debe impactar la presentación de la senadora. La otra instancia es la Oficina Anticorrupción (OA), donde deberán ir impactando hasta el 31 de julio las presentaciones de todo los funcionarios públicos.
La marcha federal por la salud denunció un “vaciamiento” del sector y apuntó contra el Gobierno
Sindicatos, entidades de la salud y delegaciones de hospitales, junto a representantes del gobierno de Axel Kicillof, se congregaron hoy en la Plaza de Mayo en rechazo a los últimos recortes presupuestarios y acusaron a la gestión de Javier Milei de llevar a cabo un desfinanciamiento del sistema sanitario público. Lo hicieron en la denominada marcha federal por la salud.
La movilización, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud y replicada en simultáneo en distintos puntos urbanos del país, comenzó cerca del mediodía frente al Ministerio de Salud, en Moreno y 9 de Julio, donde hubo una confluencia de sectores antagónicos al Ejecutivo nacional provenientes de la provincia de Buenos Aires.
El “Gordo Dan” presentó supuestas pruebas contra Martín Menem y pidió que “no le mientan más” a Milei
El propagandista del Gobierno Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “Gordo Dan”, profundizó este miércoles la interna libertaria al exhibir las pruebas digitales de la supuesta participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la circulación de distintos mensajes críticos hacia la gestión.
“Finalmente Wayback Machine cargó el tuit original de ‘Rufus’ con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al presidente”, expresó Parisini desde sus redes sociales.
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